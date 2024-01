Gabriel Jesus accusé de tricher sur un jeu vidéo célèbre

La star d'Arsenal Gabriel Jesus a été bannie de Counter-Strike pour tricherie présumée, et a plaidé auprès des développeurs sur les médias sociaux.

Le Brésilien s'est révélé être un grand amateur de jeux vidéo de tir à la première personne, avec un montant astronomique de 36000 dollars d'achats dans le jeu. Jesus s'est même procuré un pistolet M4A1-S Hot Rod personnalisé d'une valeur de 800 $, avec plusieurs autocollants de fantaisie sur le canon. Cependant, l'excès de gourmandise de Jesus lui a valu une lourde sanction de la part des développeurs, puisque son compte est banni.

Gabriel Jesus exprime sa frustration

Jesus s'est rendu sur X pour partager sa situation et a demandé à Valve, le développeur, de restaurer son compte : "Bonjour @counterstrike, mon compte a été injustement banni par VAC (Valve Anti-Cheat), pouvez-vous m'aider ?".

Le bannissement aurait eu lieu samedi, à peu près au moment où Jesus était sur le terrain pour aider Arsenal à remporter une victoire 5-0 contre Crystal Palace. Il a offert une passe décisive à Leandro Trossard pour le troisième but des Gunners, tandis que Gabriel Magalhaes, un but contre son camp de Dean Henderson et un doublé de Gabriel Martinelli en fin de match ont scellé une victoire écrasante sur les troupes de Roy Hodgson.

Jesus partage également ses expériences de jeu sur Twitch et avait déjà diffusé une session avec son compatriote Neymar, attirant une audience considérable de plus de 10 000 téléspectateurs. Cependant, une partie des fans d'Arsenal était heureuse de le voir banni car cela faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas trouvé le chemin des filets en Premier League - contre Brighton le 17 décembre lors d'une victoire 2-0.