Futur de Neymar, c'est enfin tranché !

L'attaquant de 33 ans a joué un rôle crucial dans le maintien de son club formateur en première division brésilienne et, malgré son profond attachement à l'équipe de Vila Belmiro, il est incertain quant à son avenir à l'approche de la fin de son contrat.

Neymar incertain quant à son avenir

Malgré une douleur au genou, pour laquelle il subira une arthroscopie à son retour de vacances aux États-Unis, Neymar a été un élément déterminant du maintien de Santos en première division ces dernières semaines. Le vétéran a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive lors de ses quatre derniers matchs, permettant à Peixe d'éviter de justesse la relégation. Teixeira a déjà déclaré que la prolongation du contrat de Neymar, qui expire fin décembre, était une « priorité » majeure, mais le joueur lui-même n'exclut pas un départ.

Début décembre, Neymar déclarait : « Je ne sais pas vraiment. J'ai besoin de quelques jours pour me reposer, déconnecter, puis décider de mon avenir. Bien sûr, ma priorité reste Santos. »

Alors que Santos souhaite conserver Neymar au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2026, Flamengo, champion du Brésil, serait intéressé par l'ancien joueur du FC Barcelone. Teixeira, quant à lui, espère toujours conclure un accord avec l'ancien international parisien.

Il a déclaré à ESPN : « Le projet de Neymar est axé sur la Coupe du monde de l’année prochaine. Cela a toujours été le sujet. Il pouvait aller où il voulait et souhaitait revenir à Santos, sa ville natale. Nous avions peut-être imaginé pouvoir davantage l’exploiter durant la première moitié de saison, mais cela n’a pas été possible. Ce n’est la faute de personne. Il termine la saison en beauté, il a été décisif. La participation de Neymar reste importante, sur et en dehors du terrain. Le dialogue se poursuit. Nous analysons les chiffres et nous nous efforçons de consolider ces éléments. Je suis optimiste quant à la possibilité de trouver un accord pour son maintien dans l’équipe. »