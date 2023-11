Furieux, Pochettino perd le contrôle

Mauricio Pochettino n'a pas mâché ses mots après l'humiliation de son équipe de Chelsea face à Newcastle United.

Les Blues ont subi une défaite ignoble à St. James' Park, écrasés par les Magpies d'Eddie Howe, décimés par les blessures, sur le score de 4-1. Trois des buts de Newcastle ont été marqués avant l'expulsion de Reece James, le capitaine de Chelsea, et les quatre buts de la journée signifient que Chelsea a encaissé huit buts lors de ses deux derniers matches.

L'entraîneur principal Mauricio Pochettino a dû regarder le match depuis les tribunes et l'Argentin a été furieux de ce qu'il a vu. Son équipe a fait preuve d'un manque total de maturité et de professionnalisme, en particulier en deuxième mi-temps. Même Thiago Silva, 39 ans, a semblé déstabilisé tout au long de la rencontre, étant à l'origine du troisième but de Newcastle.

Alors qu'il avait déjà protégé sa jeune équipe de Chelsea après de mauvais résultats, Pochettino a critiqué son équipe après le match contre les Magpies.

"C'était notre pire match de la saison", a déclaré Pochettino à Premier League Productions. "C'était difficile d'être dans les tribunes. Nous ne pouvons pas nous plaindre du résultat, nous n'avons pas lu le match depuis le début. Nous n'avons pas joué comme nous devions le faire, nous avons manqué d'intensité et d'énergie".

"Nous avons discuté dans le vestiaire, après le match, parce que normalement, je pense que nous devrions aller directement à l'hôtel, dormir et commencer à nous entraîner demain tôt le matin, sans jour de repos... Nous avons un groupe très talentueux, mais la compétition est une chose différente que le jeu.

Il a poursuivi lors de la conférence de presse d'après-match : "Nous n'étions pas préparés de la meilleure façon possible pour la compétition d'aujourd'hui, c'est ce qui me préoccupe, nous pensions que nous étions prêts... Nous avons été mous dans chaque défi, nous n'avons pas montré que nous jouions pour quelque chose".

"Même si nous disons que nous sommes une jeune équipe, que nous avons besoin d'apprendre, ce type de match me met en colère parce qu'il s'agit de montrer plus de personnalité et de caractère.