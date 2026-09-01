Frosinone, Ghedjemis attend encore Monaco : le club laziale a déjà sa parade prête

Fares Ghedjemis a manqué les premières sorties de Frosinone en championnat car il est perturbé par la situation qui le voit au cœur d’un dossier de mercato. Le puissant ailier algérien veut rejoindre Monaco mais, jusqu’ici, Frosinone a renvoyé à l’expéditeur les deux propositions monégasques car le club réclame 25 à 30 millions d’euros.

Les négociations entre les parties sont toujours en cours, mais plus les heures passent, plus les chances d’un transfert diminuent. Frosinone, de son côté, a déjà sa contre-offensive prête : une prolongation et une revalorisation salariale à la fin du mercato.