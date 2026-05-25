Frimpong lance un conseil pressant à Koeman : « Il doit figurer dans la liste pour la Coupe du monde ! »

Jeremie Frimpong espère vivement que Memphis Depay sera retenu dans la liste des Oranjes pour la Coupe du monde. Pour l’ailier de Liverpool, le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas demeure un atout majeur pour la sélection, a-t-il affirmé à ESPN.

« J’aimerais beaucoup que Memphis rejoigne le groupe, il y occupe un rôle clé », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas grand-chose à ajouter, vous savez tous combien il marque et à quel point il est décisif dans les grands rendez-vous. J’espère donc vraiment le voir sur le terrain, car il peut énormément apporter à l’équipe. »

L’attaquant du Corinthians, qui a retrouvé les terrains dimanche soir après deux mois d’indisponibilité, a d’ailleurs déjà repris la compétition en jouant une demi-heure comme remplaçant contre l’Atlético Mineiro.

Selon Frimpong, l’influence de Memphis ne se limite pas à ses performances sur le terrain : l’attaquant joue aussi un rôle clé au sein du groupe.

« C’est un vrai leader, même en dehors du terrain », assure Frimpong. « Quand j’étais blessé, il m’a dit qu’il connaissait des gens qui pourraient m’aider. Et quand je marquais un but ou que je faisais un bon match, il me le faisait savoir. »

Quant à son propre rôle, Frimpong se montre flexible : peu lui importe le poste (arrière droit, arrière gauche ou milieu) pourvu qu’il puisse fouler la pelouse et apporter sa contribution.

« L’essentiel est que je sois sur la pelouse ; peu importe que ce soit comme arrière droit, gauche ou milieu. Qui refuserait de jouer la Coupe du monde ? C’est le rêve de tout footballeur », assure-t-il.

Quant aux ambitions des Oranje, Frimpong les expose sans détour : « Nous allons tenter de remporter le tournoi. Nous sommes une bonne équipe, tout le monde a de grandes attentes. C’est normal. »