Fribourg - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Fribourg et le Racing Club de Lens s’affrontent, jeudi soir, pour les barrages retour de la Ligue Europa. Les dernières infos ici.

Après leur accrochage au match aller la semaine dernière, Fribourg et le Racing Club de Lens se retrouvent pour le compte du match retour des barrages de Ligue Europa. Le rendez-vous est pris au Stade Europa-Park, ce jeudi à partir de 18h45 minutes.

Fribourg - RC Lens, qui pour le tour suivant ?

Après le match nul arraché en France la semaine dernière face au Racing Club de Lens (0-0), Fribourg revient sur ses installations pour tenter de s’imposer afin de réaliser son rêve de continuer sa mission dans la compétition. Actuel huitième de la Bundesliga, le club allemand reste sur une série de trois défaites et deux matchs nuls toutes compétitions confondues. Les hommes de Christian Streich veulent s’imposer pour se qualifier. Mais Fribourg devra composer son effectif sans Matthias Ginter, Daniel-Kofi Kyereh et Philipp Lienhart, tous les trois blessés.

Pour sa part, le Racing Club de Lens arrive en Allemagne dans le but de surprendre son homologue. N’ayant pas réussi à s’imposer devant leurs supporters, jeudi dernier, les hommes de Franck Haise envisagent de créer la surprise cette fois-ci en terre ennemie. Les Sang et Or devraient aligner leur équipe-type de l'autre côté du Rhin, jeudi soir. Pour leurs 5 dernières sorties, les Lensois sont sur trois victoires et deux nuls toutes compétitions confondues.

Horaire et lieu du match

Fribourg – RC Lens

Barrages retour Ligue Europa

Lieu : Stade Europa-Park

A 18h45 française

Les compos probables du match Fribourg - RC Lens

Fribourg : Atubolu – Kubler, Keitel, Gulde, Makengo – Hofler, Eggestein, Rohl – Doan, Holer, Sallai

RC Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, Diouf, El Aynaoui, Frankowski – Sotoca, Wahi, Pereira da Costa

Sur quelle chaîne suivre le match Fribourg – RC Lens

La rencontre entre Fribourg et RC Lens sera à suivre ce jeudi 22 février 2024 à partir de 18h45 sur RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, RMC Access.