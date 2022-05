Frenkie De Jong s'exprime enfin sur son futur

Frenkie de Jong a rompu le silence sur son avenir, alors que des rumeurs le relient à Manchester United, loin du FC Barcelone.

Le Batave a déclaré vouloir rester au Camp Nou.

"Je préfère rester à Barcelone", a-t-il déclaré à ESPN. "Je l'ai déjà dit, Barcelone est le club de mes rêves. Des contacts avec d'autres clubs ? Je ne veux plus parler de rumeurs. Je me sens bien à Barcelone. Il n'y a pas d'accord et rien d'officiel."

S'il s'agissait de raisons purement footballistiques, il ne fait aucun doute que De Jong resterait à Barcelone cet été - il est l'un des meilleurs milieux de terrain du football européen et a encore ses meilleures années devant lui. Mais le FC Barcelone vit une réalité économique difficile.

Ils doivent vendre des joueurs afin de financer leurs transferts estivaux et peu d'entre eux ont la valeur marchande de De Jong. Cela, ajouté à leur force relative au milieu du parc, fait du Néerlandais l'atout le plus vendable du club.

De Jong a rejoint le FC Barcelone à l'été 2019 après avoir été la vedette de l'équipe de l'Ajax qui s'est rendue en demi-finale de la Ligue des champions. Mais il n'a pas réussi à reproduire la forme qui lui a valu ce transfert depuis qu'il est au Camp Nou.