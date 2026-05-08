Fred Rutten ou Dick Advocaat pour le Mondial ? La fédération de Curaçao met les points sur les i

La Fédération de football de Curaçao a officialisé la nomination de Fred Rutten comme sélectionneur pour la Coupe du monde, selon De Telegraaf. Elle ignore ainsi la demande de plusieurs sponsors et internationaux, qui souhaitaient le retour de Dick Advocaat.

Fin février, Rutten avait déjà pris les commandes en remplacement d’Advocaat, contraint de quitter ses fonctions pour des raisons personnelles. Sa mission : préparer l’équipe en vue de la Coupe du monde de cet été.

L’équipe d’Advocaat s’était qualifiée pour la première fois pour la phase finale, fin 2025, devenant ainsi le plus petit pays à atteindre jamais une Coupe du monde. Cet été, Curaçao affrontera l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur.

En préparation au Mondial, Rutten a dirigé deux rencontres amicales, sans succès probant : défaites 2-0 contre la Chine et 5-1 face à l’Australie lors de la dernière trêve internationale.

Après ces résultats décevants, le président de la fédération, Gilbert Martina, a constaté que plusieurs internationaux et des sponsors, dont Corendon, souhaitaient revenir vers Advocaat, d’autant plus que la situation personnelle de l’intéressé s’était légèrement améliorée. C’est ce qu’a révélé Johan Derksen cette semaine dans l’émission Vandaag Inside.

La fédération a donc convoqué un conseil d’administration pour examiner la situation et a confirmé que Rutten mènera bien l’équipe au Mondial. La demande des joueurs et des partenaires financiers, dont Corendon, n’a ainsi pas été exaucée.

« Fred Rutten conduira Curaçao en tant que sélectionneur lors de la Coupe du monde. La décision de la fédération de football FFK ne repose pas uniquement sur les souhaits des joueurs et des sponsors, elle est également conforme aux statuts de la FFK », confirme Martina dans De Telegraaf. Cette déclaration confirme par ailleurs que le retour d’Advocaat constituait un vœu sincère émis par certains joueurs et sponsors.