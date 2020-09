Frank Lampard : "Le carton rouge change la face du match"

Après la défaite contre Liverpool, Frank Lampard était déçu par le résultat mais par l'état d'esprit de son équipe.

Battu par Liverpool 2-0 , s'incline pour la première fois de la saison. Après la rencontre, Frank Lampard, le coach des Blues, s'est exprimé au micro de BBC Match of the Day : « La première mi-temps a été équilibrée et nous avons été performants. Le carton rouge change la face du match, ça m'a contraint à modifier mon organisation et après, à dix, c'est toujours plus difficile. Paradoxalement, je suis plus fier de mon équipe ce soir que face à . C'était un match engagé et nous avons montré de belles choses aujourd'hui. »

Sur l'erreur de Kepa qui offre le but du 2-0 à Mané : « C'est une grosse erreur. C'est une erreur qui coûte cher car quand vous réfléchissez, sans sa boulette et le penalty manqué par Jorginho, nous aurions fait match nul 1-1. »