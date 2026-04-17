Frank Lampard fait son retour en Premier League

Coventry City retrouve la Premier League après 25 ans d’absence. Vendredi, le leader du championnat anglais a concédé un match nul 1-1 sur la pelouse des Blackburn Rovers, suffisant pour valider sa promotion. À l’issue de la rencontre, la joie était palpable chez l’entraîneur Frank Lampard et son groupe.

Près de sept mille supporters des Sky Blues avaient fait le déplacement à Ewood Park ; le secteur visiteur a explosé de joie lorsque Bobby Thomas a égalisé à la 84^e minute.

Les larmes et l’émotion ont accompagné les supporters ayant fait le déplacement. Vingt-cinq ans après leur dernière apparition, les Sky Blues, avec Milan van Ewijk à droite de la défense, retrouvent donc l’élite anglaise. Au terme de 43 journées, Coventry totalise 86 points, soit onze de plus que le deuxième, Ipswich Town, qui compte toutefois deux matchs en moins.

Nommé en novembre 2024, Lampard avait déjà mené le club à la 5e place puis aux barrages lors de sa première saison. En demi-finale, Sunderland, futur promu, avait été plus fort.

Un an plus tard, la promotion est donc enfin acquise pour l’imposant Coventry City. La saison prochaine, Arsenal, Manchester City, Manchester United et Liverpool, entre autres, se rendront à la Coventry Building Society Arena.