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Abdelmawgood Samir

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Frank Kessié fait officiellement son retour en Serie A

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Le club italien de l'Atalanta a officialisé, ce samedi, le retour dans ses rangs de l'Ivoirien Franck Kessié, dans le cadre d'un transfert libre. Le milieu de terrain chevronné entame ainsi un nouveau chapitre avec l'équipe qui l'avait vu débuter dans le football européen il y a 9 saisons.

L'Atalanta a confirmé que Kessié, âgé de 29 ans, a rejoint ses rangs gratuitement après l'expiration de son contrat avec Al-Ahli d'Arabie saoudite, faisant ainsi son retour en Serie A à l'issue d'une expérience de plusieurs saisons dans le Royaume, marquée par ses belles performances et l'obtention de titres importants.

Kessié a livré une saison solide en Arabie saoudite, inscrivant 12 buts et délivrant 6 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, avant de décider de revenir en Italie malgré l'intérêt manifesté par plusieurs clubs locaux pour ses services.

Le retour de Kessié à l'Atalanta constitue une étape particulière dans sa carrière, lui qui avait déjà porté le maillot du club il y a 9 saisons, disputant 31 matches au cours desquels il a marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives, avant de rejoindre le Milan AC et de devenir l'un des principaux milieux de terrain de la Serie A.

Kessié a été sacré champion de Serie A avec le Milan AC lors de la saison 2021-2022, et il a également connu une expérience au FC Barcelone avant son transfert à Al-Ahli, accumulant ainsi tout au long de sa carrière des expériences variées en Italie, en Espagne et en Arabie saoudite.

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