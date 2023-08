En passe de perdre Randal Kolo Muani, l'Eintracht Francfort vient de gagner la bataille qui mène vers ce jeune talent.

La saison dernière, l'Eintracht Francfort a terminé troisième de Bundesliga. Cette belle prestation du modeste club allemand n'a rien d'anodin. C'est le fruit d'un travail de longue haleine basée sur une politique sportive qui fait la part belle aux jeunes talents à l'image de Randal Kolo Muani. L'international français auteur de 16 buts la saison dernière a été l'artisan principal de la qualification de Francfort pour l'Europa Conférence League. Et forcément ces belles statistiques attisent les convoitises. Depuis le début du mercato estival, l'attaquant de 24 ans est lié à un transfert vers le PSG. Si les dirigeants de Francfort ne sont pas contre un éventuel départ de l'ex nantais, ils sont par contre très exigeants s'agissant du prix du transfert. Aux dernières nouvelles, ils viennent de rejeter une offre de 80 millions d'euros du PSG et exigent désormais 100 millions d'euros. Pour autant les dirigeants parisiens ne comptent pas lâcher l'affaire surtout après que Nasser Khelaïfi ait pris les choses en main.

Conscient d'un éventuel départ de leur buteur, Francfort a mis la main sur un indésirable parisien.

Un français peut en cacher un autre

13 mois après son arrivée à Paris, Hugo Ekitike est l'ombre de lui-même. 4 buts et 4 passes décisives, voilà les statistiques faméliques du jeune attaquant français. Déçu, les dirigeants ne comptent plus sur lui et ce malgré sa volonté de s'imposer au PSG cette saison. Luis Enrique, l'entraîneur parisien lui a fait clairement comprendre qu'il ne rentre pas dans ses plans. Cherchant une porte de sortie, ce dernier est rentré en contact ces derniers jours avec West Ham pour un éventuel départ en Premier League. Mais ces dernières heures, les choses semblent tourner en faveur de Francfort. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG et le club allemand ont trouvé un accord concernant Hugo Ekitike. L'ancien joueur du Stade de Reims devrait signer un contrat de longue durée avec l'Eintracht Francfort et devrait remplacer Kolo Muani qui doit prendre le chemin inverse.

Quelle est la meilleure recrue du mercato estival ? Jude Bellingham

Christopher Nkunku

Dominik Sboloszai

Mason Mount

Sandro Tonali

Autres 49855 Votes Merci d'avoir voté. Les résultats seront bientôt partagés. Quelle est la meilleure recrue du mercato estival ? 30372 Jude Bellingham

6365 Christopher Nkunku

1582 Dominik Sboloszai

1337 Mason Mount

2121 Sandro Tonali

8078 Autres 49855 Votes