Francfort - OM : Tudor, Clauss, Harit...les réactions des Marseillais qui ont des regrets

Battu sur la pelouse de Francfort, l'Olympique de Marseille a manqué l'occasion de faire un très grand pas vers la qualification.

L'Olympique de Marseille a encore son destin entre ses mains, mais les Phocéens ont grillé un sacré joker ce mercredi. En cas de victoire à Francfort, l'OM aurait été en position très favorable pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1, puisqu'il aurait été en tête de son groupe. Finalement, Marseille s'est incliné et se retrouve bon dernier du groupe, dans lequel tout le monde peut se qualifier avant le dernier match. En conférence de presse, Igor Tudor a insisté sur ce qu'il a vu de positif dans cette rencontre et est conscient de l'importance de la dernière journée face à Tottenham, mardi prochain.

Tudor : "Tottenham ? Le match de l'année"

"Il aurait fallu marquer le but. Je pense qu'on a fait un bon match, mais pas suffisant pour l'emporter. Les joueurs ont beaucoup donné, j'ai vu beaucoup de positif, mais je n'ai pas aimé la façon dont on a manqué de tranchant défensif au début. C'est à cause de ça qu'on a pris les deux buts. On n'a pas abordé le match mentalement comme il fallait. On a mis le contenu nécessaire pour pouvoir arracher le nul. Même si à la fin on perd, ça se joue sur des détails", a analysé l'entraîneur de l'OM.

"On a cette finale dans six jours, il ne faut pas trop à se prendre la tête. Ce sera le match de l'année. Pour les supporters, ce sera beau. Vu comment on a joué jusque-là, on mériterait de gagner. On est suffisamment bons pour le faire. On a été courageux, on peut être fiers. La façon dont on a bousculé toutes ces équipes me rend fier. Les joueurs peuvent l'être", a ajouté Igor Tudor.

Harit : "Une grande déception"

Au micro de Canal Plus, Amine Harit était désabusé après la défaite de son équipe : "La déception est grande. On fait une mauvaise entame. On arrive à revenir au score. Ce sont les détails qui nous ont fait perdre ce soir. Je ne pourrais pas l'expliquer, je dirais un petit manque de réalisme devant le but. C'est frustrant de perdre ici avec un match qui n'a pas été mauvais dans l'ensemble. On va continuer à travailler, on est dans une période plus compliqué. A nous de relever la tête et de bosser deux fois plus dur".

Clauss : "Tout est encore possible"

Au micro de RMC Sport, Jonathan Clauss a préféré voir le bon côté des choses à une semaine de la finale face à Tottenham : "Il faut rester optimiste, on n'a pas le choix. Tout est encore possible, tout reste à faire contre Tottenham. Il va falloir se préparer très fort pour gagner ce match. Il faudra faire un match parfait. Ce soir on n'a pas réussi à bloquer les premières relances de Francfort, voire même les deuxièmes relances qui nous ont fait très mal dans le coeur du jeu.

"Après défensivement on a essayé de contenir comme on pouvait, mais ce n'était pas évident. Ce n'est ni la faute des nos milieux, ni de notre défense, c'est tout le groupe. On sait. On est très réaliste sur la situation. Les défaites, ça arrive, mais il ne faut pas que ça entame la confiance qu'on avait engrangée. C'est ce qui fera qu'on arrivera à durer", a conclu l'international français.

Rongier : "On a notre destin en main"

En zone mixte, Valentin Rongier a de son côté insisté sur le fait que l'Olympique de Marseille doit continuer à y croire : "Il faut que je revois le match pour tirer des conclusions, mais on était venu pour faire mieux que ça. Ces deux buts qu'on prend en première période, je pense qu'on peut les éviter. Il faut qu'on avance. On a encore notre destin entre les mains. C'est le plus important. Tous les matches sont importants, mais on va devoir sortir un grosse performance. Les détails sont importants, mais on n'est pas satisfaits ce soir parce qu'on venait chercher quelque chose ici. Mais encore une fois, je le répète, on a notre destin entre les mains et il faudra réaliser un résultat contre Tottenham".