France, Deschamps : "Il n'y a pas de condamnés"

Le sélectionneur des Bleus a dévoilé sa dernière liste avant l'Euro avec trois matches à venir pour les qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilait sa dernière liste avant l'Euro 2020 . Une liste élargie à 26 joueurs en raison du contexte sanitaire avec trois matches à venir pour le compte des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar face à l'Ukraine, au Kazakhstan et à la Bosnie. Le sélectionneur des Bleus a expliqué ses choix en conférence de presse avec notamment le retour d'Ousmane Dembélé ou les absences d'Houssem Aouar et Eduardo Camavinga, convoqués par chez les espoirs pour l'Euro U21.

Pourquoi faites-vous de nouveau confiance à Ousmane Dembélé ?

C'est bien évidemment, par rapport à ces dernières prestations. Il a enchaîné pas mal de blessures, mais il a bien enchaîné depuis plusieurs semaines. Il a retrouvé ses capacités athlétiques, avec toujours cette capacité à faire des différences, il marque des buts, il pourrait en marquer plus. Je pense qu'il aspire à ça. Il a retrouvé son niveau qu'il avait. Il peut enchaîner les matches. Il a toujours été un joueur intéressant et il peut être utilisé à plusieurs postes.

Dembélé a-t-il perdu du temps ?

C'est un jeune joueur. Il a commencé à Rennes, puis Dortmund et le Barça. On ne peut pas dire qu'il n'a pas une carrière de haut niveau. Il a été freiné par les blessures. Il faut qu'il gagne petit à petit en maturité, il faut qu'il soit épargné par les blessures, après ce qu'il fait aujourd'hui, il était déjà capable de le faire. Il faisait partie du groupe champion du monde, depuis ça a été plus compliqué. Comme tous quand ils sont là, ils veulent être dans le onze de départ, mais vu la configuration avec les trois matches rapprochés, beaucoup de joueurs seront concernés.

Qu'est-ce que ça change en terme de rotation d'avoir trois matches aussi ressérrés, vous allez mettre en place une équipe type ou davantage faire tourner ?

On va prendre les matches les uns après les autres. On en a un qui va venir très vite. On a le premier match le mercredi, en sachant qu'il y a plus de 70% des joueurs qui sont concernés par des matches le dimanche. Ensuite le deuxième qui nous attend, avec un périple à travers le voyage au Kazakhstan. Des conditions un peu spéciales avec un terrain synthétique là-bas. On va se fixer sur le premier match. Déjà voir s'il n'y a pas de problème avec les matches de ce soir et du week-end. Et on fera le point lundi.

Est-ce que s'il n'y avait pas eu l'Euro Espoirs, Aouar ou Camavinga, voir les deux, auraient été présents?

Je vais être très clair. On échange souvent avec Sylvain Ripoll, j'ai pris la décision de lui laisser tous les joueurs de la catégorie espoirs à disposition pour cette phase finale. Bien évidemment, on les suivra tous attentivement, j'aurais le retour en interne de Sylvain. Ensuite, il y a encore deux mois avant la liste pour l'Euro en juin et là, l'équipe de France A redeviendra prioritaire.

"Personne ne peut donner de garanties sur la tenue de l'Euro"

Avez-vous des garanties ou des inquiétudes sur la tenue de l'Euro ?

Je n'ai pas d'inquiétude. Ni de garanties. Aujourd'hui personne ne peut en donner. On était en séminaire aujourd'hui avec le staff pour programmer les matches avant l'Euro. S'il y a des modifications on s'adaptera, mais aujourd'hui le schéma initial prévu est censé être maintenu. Les réponses viendront de l'UEFA, quand, courant avril, eux non plus n'ont pas des réponses avec des garanties ou des réponses définitives. On a prévu les choses en fonction de ce qui est censé nous attendre dans le schéma initial.

La FIFA a été plus souple vis-à-vis des clubs qui peuvent retenir leurs joueurs, avez-vous eu des discussions avec des clubs ?

Je ne peux pas parler des clubs, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Les joueurs doivent venir directement de leur club à Clairefontaine, ils sont censés y rester et uniquement se déplacer avec nous. Les Fédérations font les demandes entre Fédérations, aujourd'hui il y a des accords avec les grands championnats pour les joueurs français. Quand ils arrivent, ils sont disponibles et au retour ils seront disponibles pour leurs clubs respectifs. Le tout en respectant cette bulle sanitaire.

On dit souvent qu'il faut être présent en mars dans cette liste, ça condamne les absents comme Fékir, Nzonzi, Thuram ?

Il n'y a pas de condamnés. Je modifierai votre question/réponse. Il vaut mieux être dans celle de mai. Elle se rapproche plus ou moins de la liste finale. Mais je sais pertinemment que ce ne sera pas celle là. Déjà parce que je n'aurais pas le droit à 26 joueurs mais à 23, donc j'aurais des choix à faire.

Maignan confirme, s'affirme et pousse

On a parlé de Dembélé, mais Lemar et Ndombélé font leurs retours, qu'est-ce qui vous a convaincu de les reprendre ?

Thomas Lemar je peux le mettre au milieu. C'est un attaquant sans en être un. Le retour de Tanguy et de Thomas c'est grâce à ce qu'ils réalisent dans leurs clubs. Ils ont déjà été avec nous par le passé. Depuis plusieurs semaines, c'est plus consistant pour Lemar. Au début de l'automne son temps de jeu était réduit, voir quasiment réduit au néant, et là c'est beaucoup mieux; Tanguy c'est la même chose. Ses performances se rapprochent de ce qu'il faisait avec Lyon. S'ils ont déjà un vécu avec nous, en plus de leurs performances en club, c'est un critère important. Durant ce stage, les séances d'entraînement ça va être compliqué. Ceux qui ont un vécu, des habitudes tant mieux. Je ne vais pas favoriser ça, mais je sais ce qu'ils sont capables d'apporter à l'équipe de France.

J'imagine que vous avez eu Pogba, comment va-t-il ?

Oui, j'ai eu Paul. Il est guéri. Il est de retour dans le groupe de Manchester United pour le match de ce soir et il y a aussi un match contre Leicester ce week-end. Il n'y a pas de soucis. Sa blessure est guérie. Il a été arrêté pendant un mois, je le gèrerais bien évidemment. Il a une place importante dans ce groupe, je ne vais pas le prendre sur une jambe ou à moitié blessé. Le fait qu'il soit rétabli est une bonne nouvelle pour lui et pour le groupe.

Dans quel registre comptez-vous utiliser Ndombélé ?

Il est plutôt utilisé comme double pivot, mais ça lui est arrivé de jouer sous l'attaquant à Tottenham. Il peut jouer les deux postes. Il est assez complet. Mais je pense qu'il est plus à l'aise quand il a de l'espace devant lui. Il a cette aisance technique sur ses prises de balle pour créer des décalages. Tout dépend des systèmes, mais c'est un milieu axial, plus relayeur que défensif, mais moins avec la capacité à jouer sur des côtés.

La hiérarchie des gardiens a-t-elle changée ?

Elle est évolutive. Bien évidemment, ça dépend de leurs performances, de leur vécu. Hugo est le capitaine, il est numéro 1. Steve a le statut de numéro 2. Mike est en train de confirmer, de s'affirmer. Il pousse. Il a toujours fait partie des gardiens de but. On prendra le temps d'en rediscuter, mais aujourd'hui je n'ai pas de décision radicale à prendre. Je ne sais pas ce qu'il se passera d'ici l'Euro. Et puis, il y a le retour d'Alphonse qui a eu du mal au début dans une équipe qui joue la maintien, mais qui effectue de bonnes performances depuis quelques semaines. Il y a deux jeunes. La hiérarchie celle d'aujourd'hui, ce sera peut-être la même au mois de mai. Il y a de la concurrence à tous les postes et chez les gardiens aussi.

Kylian Mbappé n'est pas un robot

Avez-vous déjà vos 23 en tête ?

Je ne me pose pas la question. Je ne me projette pas au mois de mai. Je n'ai pas toutes les données. J'espère et je souhaite que tout le monde soit en bonne santé, mais malheureusement pour un joueur comme Tolisso qui est habitué à être là, ça va être compliqué. Il y a un noyau dur plus il est important, mieux c'est. Aujourd'hui c'est encore un peu nébuleux. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas de message particulier. Je peux comprendre que certains joueurs soient déçus. Certains n'y sont pas et auraient mérité d'y être. Il y a de la concurrence et des choix difficiles, mais je préfère avoir des choix difficiles parce qu'il y a de la quantité et de la qualité. Les absents n'ont pas toujours forcément tort, il vaut mieux être là, mais ça n'assure pas la présence fin mai.

Quel est le statut de Ferland Mendy en équipe de France, il est derrière tous les latéraux dans la hiérarchie à gauche ?

Il est arrière latéral, il peut jouer des deux côtés. Il n'est pas embêté, il peut jouer des deux pieds. Il a joué un peu à droite avec le Real Madrid. Ce n'est pas qu'il passe après tout le monde. Il est dans un club où l'aspect médiatique prend beaucoup d'ampleur. Lucas Digne a été très bon avec nous, mais c'est Everton et il a une exposition médiatique moins importante. Je considère Ferland comme un arrière gauche avant tout, mais il a l'avantage de jouer des deux côtés. Il y a aussi chez les latéraux de la polyvalence avec Pavard et Hernandez qui peuvent jouer dans l'axe. Je ne vais pas m'en plaindre.

Vous considérez que Kylian a retrouvé son meilleur niveau, comment analysez-vous son passage à vide du mois de janvier ?

Ce n'est pas un robot. C'est un jeune joueur, il enchaîne. Il a des statistiques hors du commun. Il a tellement donné à vous, à moi, à tout le monde, il a le droit à un moment d'avoir moins de réussite. L'enchaînement des matches, il y a une fatigue qui est présente, c'est aussi lié à la situation sanitaire. Kylian, comme tous les joueurs qui sont là, veut gagner tous les matches. Il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Il a eu une période où il était un peu moins efficace, avec moins de jus, mais même comme ça, il a cette capacité à être décisif. Heureusement, il est Français et je suis très content.