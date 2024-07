Enzo Fernandez dans la tourmente

Après avoir repris le chant raciste contre les Français, Enzo Fernandez s’attire la foudre.

Dans la nuit du dimanche à lundi 15 juillet 2024, l’Argentine a battu la Colombie (1-0, ap) pour s’adjuger son 16e titre en Copa America, devant ainsi l’équipe la plus titrée dans la compétition. Pour célébrer leur sacre, les joueurs de l’Albiceleste ont entonné un chant raciste contre Kylian Mbappé et les Français.

Enzo Fernandez critiqué par ses propres coéquipiers

Lors de la célébration du titre en Copa America, les joueurs de l’Argentine ont une fois encore chambré Kylian Mbappé et les Français en entonnant un chant raciste. Pensant faire les choses intelligemment, Enzo Fernandez a coupé son live au moment où la chanson a été entonnée bien qu’il ait bien repris le chant. Mais la vidéo a été capturée et publiée sur les réseaux sociaux.

Même si le joueur a fait son mea-culpa disant être contre le racisme, cela n’apaise par les cœurs. Le milieu de terrain argentin a été critiqué par plusieurs footballeurs, dont son coéquipier de Chelsea, Wesley Fofana, qui trouve un "racisme décomplexé" dans "le football en 2024". De son côté, Karim Benzema demande des sanctions. « Ça ne change rien. Il faut des sanctions !! », a écrit l’attaquant d’Al-Ittihad après les excuses d’Enzo Fernandez alors que Jules Koundé estime que c’est « lamentable » cette vidéo.

Chelsea va punir Enzo Fernandez

Alors que les dirigeants de la Fédération française de football (FFF) menacent d’engager des poursuites judiciaires contre l’Argentine à la suite de cet incident, Chelsea envisage une sanction contre son joueur, Enzo Fernandez.

« Le Chelsea Football Club considère que toute forme de comportement discriminatoire est totalement inacceptable. Nous sommes fiers d’être un club diversifié et inclusif où les personnes de toutes les cultures, communautés et identités se sentent les bienvenues. Nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous utiliserons cela comme une opportunité de sensibiliser. Le Club a lancé une procédure disciplinaire interne », a indiqué le communiqué de la formation londonienne.