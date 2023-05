France U20 – Gambie U20 : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur France U20 – Gambie U20.

Les Bleuets à la relance

Pour son premier match de la Coupe du monde des moins de 20 ans, l'équipe de France, trop brouillonne malgré sa large domination, a été battue 2 buts à 1 par la Corée du Sud.

« C'est frustrant mais on savait que tout n'allait pas être réglé lors de ce premier match. On a perdu un match mais on n'a pas encore perdu notre Mondial », a expliqué Landry Chauvin, le sélectionneur de l'équipe de France des moins de 20 ans.

Après cette défaite contre l'adversaire jugé le plus difficile du groupe, les Bleuets vont devoir réagir et battre la Gambie pour se replacer dans la course aux huitièmes de finale. La Gambie a pour sa part parfaitement lancé son Mondial U20 en battant le Honduras 2-1 grâce à un doublé d'Adama Bojang.

Date, horaire et lieu de France U20 – Corée du Sud U20

Date : Jeudi 25 mai 2023 Ville : Mendoza (Argentine) Stade : Estadio Malvinas Argentinas Heure du coup d'envoi : 20h00 heure française (15h00 heure locale) Compétition : 2e journée du groupe F de la Coupe du monde des moins de 20 ans Arbitre de la rencontre : Juan Gabriel Calderon (Costa Rica)

Sur quelle chaîne voir le match France U20 – Gambie U20 ?

En France, la rencontre entre l'équipe de France U20 et la Gambie U20 sera diffusée sur La Chaîne L'Equipe.

Le streaming pour voir le match France U20 – Gambie U20

En France, il sera de possible de voir le match France U20 – Gambie U20 en streaming sur l'application L'Equipe Live et sur FIFA+.

Les compositions probables de France U20 – Corée du Sud U20

La composition probable de l'équipe de France U20 : Lo-Tutala – Pereira, Semedo Varela, Keita, Zoukrou – Adeline, Bondo, Da Silva-Sanchez – Odobert, Joujou, Virginius. La composition probable de l'équipe de Gambie U20 : Y. Sanyang – Jwara, Jarju, Saine, S. Sanyang – Sawaneh, Njie, Drammeh, Colley, Bajo – Bojang.

