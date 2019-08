France U18 : Jean-Claude Giuntini explique pourquoi il a refusé l'Olympique de Marseille

Approché par l'OM pour prendre les rênes du centre de formation cet été, le sélectionneur de l'équipe de France U18 donne les raisons de son refus.

En quête d'un nouveau directeur du centre de formation cet été, l' avait sondé Jean-Claude Giuntini (62 ans), mais le sélectionneur de l'équipe de U18 a finalement décliné la proposition du club phocéen.

Une décision sur laquelle il est revenu ce jeudi après le match amical des Bleuets contre le (1-1) à Clairefontaine.

"J'avais une année encore à faire à la Fédération. Il y avait des plus, pas des moins par contre, car quand on est sollicité par l'Olympique de Marseille c'est très positif. Je dirais qu'il manquait deux ou trois ingrédients à mon niveau pour que je puisse prendre cette direction cette année."

"L'OM ça fait cogiter, mais..."

Le technicien tricolore, né à Aubagne, non loin de Marseille, reconnaît toutefois qu'un projet comme celui de l'OM avait de quoi le séduire. "Ça fait cogiter, dit-il. Mais j'ai senti qu'à la Fédération il y avait encore quelques challenges à faire aboutir. (...) Je vais finir ma mission et après on verra."

Champion d'Europe avec l'équipe de France U17 en 2015, Jean-Claude Giuntini prépare actuellement la avec la génération 2002, qui aura lieu au du 26 octobre au 17 novembre prochain. La France sera dans le groupe de , la et le .

À Marseille, c'est Nasser Larguet (60 ans) qui a pris les rênes de la formation. Passé par l'AS Cannes, le SM ou encore le Racing Club de , il était libre depuis la fin de son aventure comme DTN au sein de la Fédération marocaine de football.

Benjamin Quarez, à Clairefontaine.