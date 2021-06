France-Suisse arbitré par un… Argentin !

Le huitième de finale entre les Bleus sera arbitré par un Argentin !

Lors de la désignation des arbitres pour l'Euro 2021, nous avions relevé la présence de l'arbitre argentin Fernando Rapallini, une première dans l'histoire de la compétition. Mais cette présence est tout à fait normale puisque l'UEFA et la CONMEBOL ont décidé « d'échanger » leurs arbitres pour l'été 2021. C'est pour cette raison que l'arbitre espagnol Jesús Gil Manzano dirige actuellement des matches de la Copa América au Brésil.

Depuis le début de l'Euro, Fernando Rapallini a été au sifflet lors de deux rencontres : Ukraine-Macédoine du Nord le 17 juin (2-1) et Croatie-Ecosse le 22 juin (3-1). Il a distribué trois cartons jaunes et accordé deux penalties (tous deux non transformés par Alioski et Malinovskyi) lors du premier match et puis deux cartons jaunes lors du suivant.

Agé de 43 ans, Rapallini officie en première division argentine depuis 2011 et est arbitre au niveau international depuis 2014 et il est assisté par deux compatriotes : Juan Pablo Belatti et Diego Bonfá.