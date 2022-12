France-Pologne : Mbappé encensé par les joueurs… polonais !

Auteur d'un match énorme face à la Pologne, Kylian Mbappé a été encensé, après la rencontre, par les joueurs… polonais.

L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 en écartant la Pologne sur le score de 3 buts à 1. Le match a été marqué la prestation époustouflante de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour Olivier Giroud.

« Je vais avoir les jambes en feu »

Après la rencontre, le défenseur polonais Matty Cash, était totalement halluciné par le match de Mbappé : « J'ai passé l'après-midi à regarder des vidéos avec ses actions et je savais que j'allais avoir un match très difficile. Quand il reçoit le ballon et se met à accélérer… Je n'ai jamais vu un joueur aussi rapide que lui. »

« Quand je regardais les vidéos, allongé dans mon lit, je me suis dit : « sur le terrain, je vais avoir les jambes en feu. J'ai été au duel à la course avec lui et je pense que je m'en suis bien sorti. Je vérifiais s'il était tout le temps à mes côtés », a ajouté le défenseur d'Aston Villa.

Cash explique par ailleurs que Mbappé est l'adversaire le plus redoutable qu'il a croisé sur un terrain : « De toute ma carrière, c'est le joueur le plus difficile que j'ai affronté. Il est incroyable comme joueur et il fait partie des deux ou trois meilleurs au monde en ce moment. Pendant le match, je ne savais pas si je devais le coller ou l'attendre pour mieux le contrer. Mais quand je l'ai collé, il a placé une accélération… J'ai fait ce que j'ai pu en un contre un et franchement, j'ai plutôt bien géré, il ne m'a pas vraiment pris à défaut une seule fois. »

« Quand on lui a laissé de l'espace, c'est là où il a marqué le deuxième but… C'est comme ça qu'il fait mal à ses adversaires. Mais ça fait deux, trois voire quatre ans qu'il joue comme ça et il le fait semaine après semaine », a constaté Cash, un brin désabusé.

« C'est un extraterrestre »

Ayant des origines anglaises, Matty Cash a été questionné par des journalistes sur d'éventuels conseils à donner aux joueurs des Three Lions. Et il préfère botter en touche : « Ils n'ont pas besoin de mes conseils. Ils ont Kyle Walker qui joue arrière droit et est aussi rapide que Mbappé. Bon, Mbappé est le plus rapide. Sterling est pas mal aussi. D'ailleurs, avant de croiser Mbappé, c'est face à Sterling que j'avais le plus souffert quand j'avais affronté Manchester City. Il avait été énorme. »

Un autre joueur polonais a été bluffé par Kylian Mbappé : Piotr Zielinski, le milieu de terrain qui évolue au Napoli. « C'est un extraterrestre ! Mbappé est un des meilleurs joueurs du monde peut-être même le meilleur. Il m'a incroyablement impressionné. Les frappes, les dribbles, la rapidité… Et même s'il gâche quelque chose, il repart tout de suite. Je l'avais vu plusieurs fois à la télé, évidemment. Mais il y a une grande différence entre le regarder et l'affronter. Là, en vrai il semble encore plus inarrêtable. »