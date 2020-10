France, Matuidi ne fait pas une croix sur les Bleus

Transféré à l'Inter Miami, le milieu de terrain espère toujours être convoqué en équipe de France bien qu'il sache que c'est plus compliqué.

Blaise Matuidi a quitté la pour rejoindre l'Inter Miami, club de David Beckham, lors de l'intersaison. Un choix surprenant pour l'international français qui a depuis perdu sa place chez les Bleus. Blaise Matuidi n'a pas été convoqué par Didier Deschamps lors du rassemblement au mois de septembre, et au mois d'octobre. Conscient que ce sera plus difficile d'être appelé chez les Bleus en jouant en , Blaise Matuidi a confié dans une interview au Canal Football Club qu'il n'a pas tourné la page équipe de .

"Oui je lui en ai parlé (à Didier Deschamps) mais ma décision était prise. Dans ma tête je n'ai pas sacrifié l'équipe de France. Ça a été un choix difficile car j'ai passé beaucoup d'années en équipe de France, j'y ai connu la déception et la joie. (...) Bien sur que de ne pas être appelé en équipe de France, ça fait bizarre, mais c'est un choix que j'ai fait en prenant en compte tous les paramètres, et j'en suis heureux", a expliqué l'international français.

"Je ne suis pas venu en vacances aux USA"

"Si Didier Deschamps m'a dit que ce serait terminé pour l'équipe de France ? Non, il ne m'a pas dit ça. Il n'avait pas besoin de me le dire, je savais avant que ce serait plus compliqué. Mais je sais ce que je suis capable de faire, ce que je peux apporter. Je ne suis pas venu ici en vacances, il le sait très bien. Je reste un soldat et si on fait appel à moi je répondrai présent", a ajouté l'ancien milieu de terrain de la Juventus.

Blaise Matuidi a justifié son départ de la Juventus : "Mon départ de la Juventus ? Il y a eu plein de petites choses qui m’ont poussé à prendre cette décision. J’ai eu le Covid et j’ai passé des moments difficiles à Turin, à la maison. Ça a été compliqué. Avec ma famille, on a pris cette décision-là. Je vis un rêve éveillé en étant ici, je vous dis la vérité. (…) C’est une équipe qui n’existait pas il y a six mois, c’est tout nouveau. De ce que je vois au quotidien, je pense que l’avenir s’annonce radieux. À la Juve, j’ai été l’un des joueurs les plus utilisés. Tu sais, une opportunité, ça ne se présente pas deux fois".

À l'image d'un André Pierre Gignac qui brillait au avec le club de Tigres, Blaise Matuidi va devoir se montrer très performant pour espérer revenir en équipe de France dans les prochains mois et disputer l'Euro 2021. Même dans ces cas-là, en étant très performant, l'ancien de la Juventus, qui a retrouvé son coéquipier Gonzalo Higuain à Miami, n'aurait aucune garantie sur une éventuelle convocation chez les Bleus.