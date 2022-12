France – Maroc : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur France-Maroc.

Pour une place en finale

Peu de gens auraient misé sur une demi-finale France-Maroc. Les Bleus, décimés par les forfaits avant la compétition (Kanté, Pogba, Maignan, Kimpembe, Nkunku, Benzema) puis par la blessure de Lucas Hernandez lors de son premier match, ont réussi à déjouer les pronostics et la malédiction du champion sortant pour franchir le premier tour puis éliminer la Pologne et l'Angleterre.

Face aux Bleus, se dressera le Maroc, équipe surprise et révélation de cette Coupe du monde qui est en train d'écrire l'histoire. C'est en effet la première fois qu'une équipe africaine joue une demi-finale d'un Mondial.

Le Maroc cherchera à prolonger son épopée historique tandis que la France rêve d'atteindre pour la deuxième fois de suite la finale.

Date, horaire et lieu de France-Maroc

Date : mercredi 14 décembre 2022

Ville : Al Khor (Qatar)

Stade : Al Bayt Stadium

Heure du coup d'envoi : 20h00 heure française

Compétition : Dmi-finale de la Coupe du monde 2022.

Arbitre de la rencontre : Monsieur César Ramos (Mexique).

Sur quelle chaîne voir le match France-Maroc ?

En France, la confrontation entre l'équipe de France et le Maroc sera diffusée simultanément sur TF1 (chaîne gratuite) et beIN SPORTS 1 (chaîne payante).

Le streaming pour voir le match France-Maroc

En France, il sera de possible de voir la rencontre en Streaming sur plusieurs applications : MyTF1, beIN CONNECT mais aussi MyCANAL qui diffuse les chaînes du groupes TF1.

Les compositions probables de France-Maroc

Le lundi 12 décembre, Aurélien Tchouaméni et Dayot Upamecano sont restés en soins. Mais le staff des Bleus n'est pas inquiet et fera un nouveau point ce mardi 13 décembre. Les deux joueurs devraient pouvoir tenir leur place contre le Maroc et Didier Deschamps alignera le même onze de départ que face à l'Angleterre.

Dans les rangs marocains, Nayef Aguerd, touché à la cuisse, est très incertain tout comme le capitaine Romain Saïss. En revanche, Ziyech, Hakimi, Ounahi, Amallah et Mazraoui devraient pouvoir jouer.

L'équipe probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.

L'équipe probable du Maroc : Bounou - Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Les statistiques à connaître avant France-Maroc

● La France est invaincue face au Maroc : 3 victoires et 2 nuls. La dernière rencontre entre les deux équipes date de novembre 2007 (2-2 au Stade de France).

● Le bilan de la France contre des équipes africaines en Coupe du monde est de trois victoires (Afrique du Sud 1998, Togo 2006, Nigeria 2014) et trois défaites (Sénégal 2002, Afrique du Sud 2010, Tunisie 2022).

● Le Maroc peut devenir la première équipe africaine à atteindre la finale de la Coupe du monde.

● Le Maroc a joué cinq matches depuis le début de la Coupe du monde et n'a encaissé qu'un seul but : un but contre son camp.

● Le Maroc est sur une série de six matches sans défaite en Coupe du monde (3 victoires et 3 nuls). C'est la meilleure série jamais réalisée par une équipe africaine.