France – Le Graët conforte Ripoll dans ses fonctions

Malgré l'élimination précoce des Bleus aux JO, Noël Le Graët n'a pas l'intention de se séparer de Sylvain Ripoll.

L'équipe de France Olympique a été éliminée au premier tour des Jeux Olympiques après une défaite 4-0 contre le Japon qui faisait suite à une victoire 4-3 contre l'Afrique du Sud et à un autre sérieux, revers, 4-1, contre le Mexique.

Une élimination prévisible selon Le Graët

Après l'élimination des Bleus, Noël Le Graët a accordé, à chaud, un entretien au journal Le Parisien. Face au refus des clubs de Ligue 1 de libérer leurs joueurs, il explique que cette élimination était prévisible : « Malheureusement c'était inévitable. On n'a pas pu avoir l'équipe espoirs. Je tire un coup de chapeau aux joueurs, ils ont donné le meilleur mais ils n'étaient pas préparés. Malgré les difficultés pour constituer la liste, j'ai préféré envoyer une équipe plutôt que de déclarer forfait mais on n'avait pas d'espoirs. Les scores sont lourds, on prend beaucoup de buts. Je le répète mais c'était inévitable… »

Le Graët veut faire changer le règlement

Le président de la FFF espère d'ailleurs pouvoir faire modifier le règlement afin que cette situation ne se reproduise plus : « Il faut impérativement que les JO soient des dates Fifa. […] Je vais intervenir le plus rapidement possible pour que la Fifa prenne une décision mondiale, pas seulement française. Il serait logique que l'équipe olympique puisse s'appuyer sur les joueurs sélectionnés. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, les clubs ont la possibilité de dire non. Je suis partisan pour que ce ne soit que des moins de 20 ans, en majorité, mais il faut coordonner les calendriers, que la FIFA impose les dates. »

Le Graët veut garder Ripoll

Par ailleurs, Noël Le Graët a annoncé au Parisien qu'il n'avait pas l'intention de se séparer de Sylvain Ripoll : « Il est certain qu'il n'a pas eu la tâche facile. Partir pour un stage de deux ou trois jours, jouer les amicaux puis se lancer dans le bain avec une équipe de dernière minute… C'était perdu d'avance. Je vais le rencontrer amicalement à son retour mais la priorité c'est la FIFA. Est-ce qu'il va rester ? Bien sûr il n'y a aucun problème. »