France : Le bilan de l'Euro, l'avenir de Diacre... Noël Le Graët fait le point

Au lendemain de l'élimination de l'équipe de France face à l'Allemagne, le président de la FFF a fait le bilan.

L'Allemagne a mis fin au rêve des Bleues. L'équipe de France a été éliminée en demi-finale de l'Euro féminin ce mercredi soir par l'Allemagne. Les Françaises n'ont pas démérité mais ont encaissé un but en fin de match ayant scellé leur sort dans la compétition. Les Bleues peuvent nourrir des regrets mais sortent de cet Euro avec du positif puisqu'elles ont atteint le dernier carré de la compétition pour la première fois de leur histoire, l'objectif fixé par Noël Le Graët. En fin de contrat, Corinne Diacre a avoué qu'elle allait s'entretenir avec son président dans les prochains jours concernant son avenir, mais ce dernier a déjà dévoilé une tendance claire de ses intentions.

"Sécuriser Diacre jusqu'aux JO 2024"

Dans une interview accordée à L'Equipe, Noël Le Graët a fait le bilan de l'Euro des Bleues et a manifesté sa volonté de prolonger l'aventure avec Corinne Diacre : "Je suis satisfait du travail de Corinne Diacre. Elle a atteint l'objectif du dernier carré. Il y a encore des progrès à réaliser, mais elle a bâti un groupe qui devient de plus en plus solidaire. Elle a son groupe en main et l'estime de ses joueuses. De ce côté-là, c'était parfait".

La France éliminée par l'Allemagne

"Est-ce que je vais la prolonger ? C'est ma volonté. On n'en a pas encore discuté, mais je vais lui passer un coup de fil pour que l'on prenne un rendez-vous rapidement. J'aime bien Corinne, elle travaille bien. Je l'ai toujours soutenue. Et au niveau du jeu, notre équipe a souvent très bien joué. Je vais écouter ses envies. Est-ce qu'elle-même a envie de continuer ? Il y a une Coupe du monde en 202 et des JO (en 2024, en France qui arrivent très vite...", a ajouté le président de la FFF.

"Les Allemandes étaient supérieures"

Noël Le Graët souhaite prolonger Corinne Diacre jusqu'aux JO 2024 inclus : "Pour moi, il faut aller jusqu'aux JO. C'est une discussion que je vais avoir. Mais je vois mal dire sans arrêt si tu réussis ça, tu continues. Les JO, c'est quelque chose d'important en France. Il faut que la sélectionneuse soit sécurisée jusque-là. On ne peut pas changer tout le temps. On est dans une période plutôt positive. On n'a pas gagné, mais on a atteint l'objectif et on n'était vraiment pas loin de l'Allemagne".

Il est revenu sur la défaite en demi-finale contre l'Allemagne, et note le positif : "C'était un match difficile. En première période, on a été un peu débordé, avec une égalisation presque un peu heureuse en fin de mi-temps. L'équipe était techniquement mieux en deuxième et elle a eu deux occasions franches. Et les Allemandes n'en ont pas eu en dehors de leur but. Les Allemandes semblaient au-dessus ? En première période, oui. J'ai eu peur. Techniquement, physiquement, elles étaient supérieures. Mais on a bien résisté et en deuxième ; c'était mieux. Mais il n'y a pas de contestation de la victoire allemande".

"On est en gros progrès. L'objectif, c'est toujours le dernier carré, pour toutes les équipes nationales. On y est, on s'est bien comporté et on a fait des beaux matches. Il y a des jeunes qui se révèlent et beaucoup d'espoirs pour l'avenir. Absolument, il manque quelque chose. On n'est pas très loin. Sur l'ensemble, l'objectif est atteint. J'aurais aimé qu'on aille en finale, évidemment. Au niveau du jeu, il n'y a pas photo avec 2019. Beaucoup de joueuses sont très complémentaires. On a été une des meilleures équipes sur le terrain, même si on a manqué un peu de puissance face aux Allemandes. On n'était pas encore au niveau pour bousculer l'Allemagne, même si cela a tenu à rien en deuxième période", a conclu le président de la FFF.