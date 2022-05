France - Fiorentina : Jonathan Ikoné affiche ses ambitions

Transféré cet hiver à la Fiorentina, Jonathan Ikoné n'a pas connu des débuts de rêves avec la Viola mais monte en puissance au fil des matches. L'international tricolore a même ouvert son compteur but au mois d'avril face à Naples et compte deux passes décisives depuis le mois de janvier en Serie A. Dans une interview accordée à Eurosport, Jonathan Ikoné a avoué que ce premier but lui a donné davantage de confiance dans son jeu.

"J'étais énervé après certains mauvais matches que j'ai pu faire"

"Oui, cela m'a donné plus de confiance et cela me pousse à tenter encore plus de choses. J'étais fier de moi après ce match, mais c'est grâce à cette équipe qui m'a aidé à trouver le chemin des filets. Ils m'ont aidé plus que moi je ne l'ai fait", a expliqué l'ancien attaquant du LOSC.

Jonathan Ikoné a fait un premier bilan de son aventure italienne : "Je suis heureux ici. Mon adaptation se poursuit à Florence, c'est le plus important. Oui, c'est normal que son adaptation soit dure. Les premiers mois sont toujours plus compliqués. La langue, le contexte... Tout change. J'étais au courant de ça. Mais je suis un compétiteur et je compte bien me battre pour les surpasser. J'étais énervé après certains mauvais matches que j'ai pu faire".

"Il faut se donner les moyens en club pour rejoindre sa sélection"

L'international français connaît ses axes de progression : "Je pense que je dois plus tenter ma chance. J'essaie souvent d'éliminer le dernier joueur avant de tirer, alors que parfois je n'en suis pas obligé. Je pense que c'est un axe de progression, mais ça va venir (...) Bien sûr, il y avait beaucoup de choses à changer, c'était totalement différent de ce que je faisais à Lille. Les premiers jours n'ont pas été les plus simples, ils m'ont surtout servi à connaître ce nouvel environnement. Il a fallu du temps pour que je comprenne mes partenaires, que j'apprenne la langue... Et il est également essentiel que eux aussi comprennent ce que je souhaite sur le terrain. C'était plus compliqué au début que maintenant. Aujourd'hui, je comprends et j'arrive mieux à m'exprimer".

"Ce qui est certain, c'est que je m'attends à plus de choses et que je vais tout faire pour m'en donner les moyens. J'espère surtout qu'on les réalisera tous ensemble, avec mon équipe. La priorité revient toujours au collectif. Un objectif concret ? J'en ai un, mais je ne vous le dis pas. Sauf si j'y parviens (rires)", a conclu Jonathan Ikoné.

L'ancien ailier du LOSC aimerait également retrouver l'équipe de France dans les prochains mois : "J'aimerais bien retrouver l'équipe de France, c'est toujours un honneur de défendre son pays. C'est une très grande équipe. J'espère faire le boulot pour me donner des chances petit à petit, je ne suis pas pressé. La Coupe du monde 2022 au Qatar ? Il faut se donner les moyens en club pour rejoindre sa sélection. J'espère que ça va venir..."