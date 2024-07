France (F) - Colombie (F) : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’équipe de France féminine de football affronte la Colombie, ce jeudi, pour son entrée en lice aux JO 2024. Les dernières infos ici.

En attendant le lancement officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, certaines disciplines ont déjà commencé. En effet, après l’équipe de France Espoirs ce mercredi face aux Etats-Unis, celle féminine encadrée par Hervé Renard fait son entrée en lice, jeudi, face à son homologue de la Colombie. Ce premier match de Wendie Renard et ses partenaires aura lieu à Lyon.

France – Colombie, un match piège pour les Bleues olympiques

Absente à Tokyo lors de la précédente édition, l'Équipe de France féminine tentera d’aller chercher l’Or pour la première fois de leur histoire lors de cette compétition à domicile. Mais pour espérer faire une compétition meilleure que celle de 2012 à Londres où elle a fait son meilleur parcours en terminant quatrième aux JO, la France va devoir se défaire de la Colombie, ce jeudi, à Lyon. Les femmes encadrées par Hervé Renard sont en confiance puisqu’elles avaient battu les Colombiennes en match amical en avril l'année dernière (5-2).

Mais la Colombie sera une équipe difficile à battre pour les Bleues. Révélation de la Coupe du monde 2023 où elles ont terminé en quarts de finale, las Chicas Superpoderosas causeront d’énormes soucis aux Bleues ce jeudi au Groupama Stadium. Une revanche à prendre pour Catalina Usme, Leicy Santos et leurs partenaires, qui avaient perdu en amicale contre les Bleues l’année dernière.

Horaire et lieu du match

France – Colombie

Premier tour/Tournoi de football féminin – JO Paris 2024

Lieu : Groupama Stadium (Lyon)

A 21h française

Les compos probables du match France - Colombie

France : Peyraud Magnin, De Almeida, Renard, Mbock, Karchaoui, Geyoro, Henry, Toletti, Diani, Katoto, Bacha

Colombie : Sepulveda – Carabali, Arias, Izquierdo – Arias, Montoya, Leicy Santos, Ramirez – Quejada, Linda Caicedo, Usme

Sur quelle chaîne suivre le match France - Colombie ?

La rencontre entre l’équipe de France féminine et la Colombie sera à suivre en direct ce jeudi 25 juillet 2024 à partir de 21h sur France 2 et aussi Eurosport France. Il vous sera aussi disponible pour visionner le match en streaming via les plateformes MyCanal et Molotov.