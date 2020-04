France, Diacre : "Le report de l'Euro était inévitable"

La sélectionneuse de l'équipe de France considère que l'UEFA a pris la bonne décision en repoussant l'Euro masculin et féminin d'un an.

La pandémie de Coronavirus a bouleversé le calendrier des compétitions internationales dans le football. Très vite après la suspension des championnats européens, l'UEFA a décidé de repousser l'Euro masculin, prévu en 2020 à l'été 2021, tout comme le CIO l'a ensuite fait avec les JO. Une décision qui a provoqué un effet boule de neige et a également engendré le report de l'Euro féminin devant se dérouler lors de l'été 2021 à la saison suivante.

Qui plus est, l'UEFA n'a pas eu tellement le choix, sous peine de se retrouver embêté avec des sélections féminines devant disputer les Jeux Olympiques et le championnat d'Europe lors du même été. Une décision logique et pleine de sens respectée par les acteurs du football féminin. Dans une interview accordée à L'Equipe, Corinne Diacre, sélectionneuse des Bleues, a avoué que c'était la meilleure chose à faire dans l'intérêt du football féminin.

"J'espère que des jeunes vont émerger"

L'article continue ci-dessous

"Le report du championnat d'Europe féminin ? À partir du moment où l'Euro masculin et surtout les Jeux Olympiques, où il y a trois sélections européennes, étaient décalés d'un an, c'était sage et inévitable. Trois ans entre deux compétitions, c'est long ? Oui, mais on n'y peut rien. On sait pourquoi. Tous les athlètes vont se faire une raison, même si c'est difficile à accepter d'un point de vue sportif. Mais aujourd'hui, la réflexion des joueurs n'est pas là. Elle est sur la santé, reprendre dans les meilleures conditions possible, quand cela sera possible", a expliqué la sélectionneuse des Bleues.

Plus d'équipes

Pour l'ancienne entraîneuse de , ce report ne change pas grand-chose sur les objectifs et la manière de construire son groupe : "Le plan prévu pour l'Euro 2021 sera modifié ? Ce qui n'est pas modifié, c'est que le premier objectif est de se qualifier pour l'Euro. On va avoir quatre matches de retard que l'on devrait jouer, si tout se passe bien, sur la fin de l'année civile. Une fois que cet objectif sera atteint, effectivement, il y a un an et demi pour préparer l'Euro. Tout peut arriver. J'espère que dans deux ans, des jeunes vont émerger".

On en suivait déjà quelques-unes. Le groupe pourrait être remanié, mais il ne faut pas oublier ce que l'on a fait ces derniers mois. L'équipe de vient de remporter le Tournoi de France (devant les , le et le ). Il y a des choses qui se dégagent, un groupe, on ne va pas non plus tout chambouler d'un seul coup. Il faudra aussi voir comment toutes les joueuses vont réagir à l'issue du confinement", a conclu Corinne Diacre.