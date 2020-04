Davor Suker : "Avec cette crise, on mesure aujourd'hui à quel point le football est important"

EXCLU - Le président de la fédération croate s’est exprimé dans une interview exclusive à Goal. Il évoque la crise due au Covid-19 et l’Euro.

Le football européen a été frappé de plein fouet par la pandémie de coronavirus et toutes les répercussions qui en sont liées. Et pas uniquement les championnats majeurs. Tous les autres pays sont aussi touchés, et réfléchissent aujourd’hui à la manière dont ils pourraient reprendre la compétition. C’est le cas notamment de la . Le responsable de la fédération n’est autre que Davor Suker, l’ancienne gloire de la sélection des Vatreni. Pour Goal, il a bien voulu répondre à quelques questions concernant la crise actuelle, et aussi de se projeter vers le futur en évoquant notamment l’ .

« Les décisions de l’UEFA sont justes »

Le mystère reste total concernant la manière dont la saison va se finir. Et, il y a fort à parier que les scénarios vont différer d’un pays à un autre. Toutefois, l’UEFA a donné la semaine dernière quelques directives à ses différentes associations. L’objectif reste toujours d’achever les différentes compétitions, mais si, pour de différentes raisons, cela se révèle impossible alors ça sera aux ligues et fédérations de trancher sur la manière dont ils veulent dégager des qualifiés pour les futures épreuves continentales. Pour Suker, « c'est la bonne solution » qui a été choisie. « Aujourd’hui, nous devons prendre soin de nous. Et, avec cette crise liée au Covid-19, on se rend compte à quel point le football est important pour les gens dans le monde entier. Et je voudrais dire non seulement le football, mais tous les sports. Et je pense que l'UEFA a pris d’excellentes décisions en ce sens. »

« En Croatie, on va reprendre en prenant toutes les précautions nécessaires »

En , et alors que la date de déconfinement se rapproche, le débat reste très animé pour savoir si le football doit reprendre son cours, et s’il doit être priorisé par rapport aux autres sports. Les avis divergent, selon là où on se place et les intérêts respectifs. Suker est aussi confronté à cette problématique, car il doit à la fois veiller à la santé des professionnels dans son pays, et aussi répondre aux demandes des clubs. Pour lui, conjuguer les deux n’est pas une utopie. « Tout d'abord, il y a les questions relatives à la santé, puis le football. Et c’est pourquoi il a été décidé de reporter les championnats, a-t-il rappelé. Mais nous devons réfléchir à la façon de reprendre. Et c'est pourquoi nous avons pris des décisions. Par exemple en Croatie, on va faire des tests avant les matchs. Chaque semaine, nous ferons des tests pour voir s'il y a quelque chose qui cloche et si un quelconque risque est encouru. Bien sûr, tout cet aspect est important pour tous les clubs, ligues et associations nationales, mais aujourd’hui les droits de télévision génèrent aussi beaucoup d’enjeux. Nous ferons tout ce qui est possible pour lutter et éviter le Covid-19. En plus de ce que nous faisons déjà et avec l'aide des autorités. Je pense d’ailleurs qu'en Croatie, le gouvernement a pris de bonnes décisions et nous jouerons peut-être très bientôt. »

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

« Avec le report de l’Euro, on sera encore mieux préparés »

Les clubs de la Prva NHL (division 1 croate) sont donc à pied d’œuvre en vue d’un come-back sur les pelouses. En revanche, les plans de la sélection nationale sont reportés à plus tard. L’Euro de cet été ne se jouera qu’en 2021. Une décision qui a été unanimement saluée et le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1998 estime aussi que c’est ce qu’il y avait de mieux à faire. « C'était une bonne décision. Il est important pour nous de jouer cette compétition dans les meilleures conditions. Cela nous permet d'avoir une année de plus pour nous préparer et récupérer les joueurs blessés. Et c'est le cas pour tous les participants au tournoi ».

« En 2020 ou en 2021, la Croatie jouera toujours avec la même mentalité »

Finaliste de la dernière Coupe du Monde en , la Croatie peut légitimement espérer briller et aller loin durant le prochain Euro. Et il n’y a aucune raison pour que le contretemps enregistré change ses ambitions. Suker valide : « En Croatie, nous abordons toujours les matches un par un, étape par étape et en donnant 100% à chaque rencontre et avec beaucoup de sérieux. C’est ainsi que nous avons joué en 1998, et c’est ainsi qu’on a joué en 2018. C’est ce qui a permis à Dalic, Modric, Rakitic et cie de gagner le respect du monde entier. Et c'est avec cette mentalité que notre sélection se produit tout le temps ».

« En 2021, Modric sera aussi bon qu’il ne l’a été en 2018 »

Le fait que la compétition continentale soit retardée provoque aussi quelques inconvénients. Les joueurs qui sont en âge avancé auront un an de plus l’année prochaine et il n’y a pas de garantie sur le fait qu’ils soient toujours compétitifs. En Croate, l’interrogation principale concerne Luka Modric. Le milieu du sera proche de ses 36 ans lorsque l’Euro démarrera. Faut-il s’inquiéter ? La réponse de Suker est sans équivoque : « Je suis sûr qu’il sera à son meilleur niveau. Il est notre capitaine et il joue toujours un très bon football. Il l'a montré lors de nos derniers matchs et avec le Real Madrid. Je suis sûr qu’il sera notre leader l’année prochaine, comme il l’a fait en Russie. »

Propos recueillis par Naïm Beneddra