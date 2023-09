France : Coup dur pour Didier Deschamps avant le déplacement en Allemagne

L’équipe de France sera délestée de ce cadre à l’occasion de la rencontre amicale contre l’Allemagne mardi soir.

Ce Jeudi, au terme d’un match plein, l’équipe de France s’est imposée (2-0) contre l’Allemagne. Aurélien Tchouameni et Marcus Thuram ont inscrit les deux buts de l’équipe de France contre une formation irlandaise trop fébrile défensivement. 24 heures après cette belle victoire, les Bleus doivent faire face à cette mauvaise nouvelle.

Giroud forfait

Titularisé en pointe jeudi, Olivier Giroud est sorti sur blessure à la 26éme minute de la rencontre face à l’Irlande. « Je vais faire des examens mais déjà, je boite beaucoup moins. C’est un choc sur l’astragale (os de la partie postérieure du pied) Je me blesse seul. J’ai fait un mouvement que ma cheville n’a pas aimé. J’avais reçu un coup en Ligue des champions en fin de saison dernière et j’ai un peu de faiblesse à ce niveau-là. On va travailler là-dessus » a indiqué le champion du monde français ce jeudi tout juste après la rencontre.

Suite à cette blessure, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (54 buts) va quitter le rassemblement des Bleus pour retourner à Milan comme l’indique l'équipe ce vendredi. L’attaquant de 36 ans a passé des examens ce vendredi qui a confirmé une blessure à sa cheville gauche. Si la nature de la blessure n’est pas grave, le staff des Bleus s’est voulu précautionneux et a autorisé Giroud a quitté le camp de base de l’équipe de France. Par conséquent, il manquera le match de mardi prochain contre l’Allemagne.

Outre cette confrontation contre l’Allemagne, Olivier Giroud risque également de manquer le derby de la Madonina contre l’Inter Milan le 16 septembre prochain à l’occasion de la 5éme journée de Série A.