France-Côte d'Ivoire : Les Bleus gagnent aussi à l'audimat

Vendredi soir, l'équipe de France jouait son premier match de l'année 2022. Au stade Vélodrome de Marseille, les hommes de Didier Deschamps ont battu la Côte d'Ivoire sur le score de deux buts à un.

La rencontre était diffusée sur M6 avec aux commentaires Xavier Domergue, Robert Pirès et Carine Galli.

Et 4,94 millions de téléspectateurs ont vibré devant le match des Bleus ce qui en fait le programme le plus regardé de la soirée devant « Deux gouttes d'eau », un téléfilm diffusé sur France 2 (3 167 000 de téléspectateurs) et « Welcome Back », une émission de divertissement de TF1 (2 331 000 téléspectateurs).

Selon Médiamétrie – Médiamat, la part de marché est de 26,3% sur les 4 ans et plus et de 25,3% sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50). A titre de comparaison, le match France-Kazakhstan, diffusé le 13 novembre 2021 sur M6, avait rassemblé 5,98 millions de Français (28,4% sur les 4+ et 28,1% sur les FRDA-50).