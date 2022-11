France-Australie : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Ce mardi, la France débute sa Coupe du Monde 2022 par un affrontement avec l'Australie pour la première journée du Groupe D.

Les champions du Monde remettent leur titre en jeu ! Après avoir conquis le titre Mondial en 2018 en Russie, l’équipe de France débute son Mondial 2022 par un affrontement avec l’Australie, comme en 2018. Privés de plusieurs cadres tels que Karim Benzema, N’Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Christopher Nkunku, les Bleus arrivent au Qatar avec quelques doutes, liés notamment à leur campagne de Ligue des Nations délicate (une seule victoire, deux nuls et trois défaites).

De leur côté, les Australiens tenteront de bien lancer leur compétition, eux qui restent sur trois échecs consécutifs en phase de groupes.

Match France-Australie Date 22/11/2022 Heure 20h Chaînes TF1 et BeIN Sports

Où voir le match France-Australie ?

Le match entre la France et l'Australie sera diffusé sur BeIN Sports et sur la chaîne TF1, qui est également accessible via l'application Molotov.

Chaîne TV Streaming TF1 et BeIN Sports Molotov

Les compositions probables

En l'absence de plusieurs cadres majeurs comme le Ballon d'Or Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Paul Pogba, Didier Deschamps devra s'adapter et ce sont les jeunes qui prendront la relève. En défense centrale, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté devrait former la charnière centrale, tandis que Lucas Hernandez et Benjamin Pavard retrouveront les couloirs comme en 2018.

Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot devraient avoir pas mal de travail puisque ce sont quatre joueurs offensifs qui pourraient être alignés devant eux : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

En face, Matthew Ryan, gardien de Copenhague, sera scruté de prêt face à l'armada offensive des Bleus. Les Socceroos devraient évoluer en 4-3-3.

La composition probable de la France : Lloris - Pavard, Upamecano, Konaté, Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

La composition probable de l'Australie : Ryan - Atkinson, Wright, Rowles, Behich - Hrustic, Mooy, Irvine - Leckie, Duke, Goodwin.

Cinq derniers résultats

France Australie Danemark 2-0 France (25/09/22) Nouvelle-Zélande 0-2 Australie (25/09/22) France 2-0 Autriche (22/09/22) Australie 1-0 Nouvelle-Zélande (22/09/22) France 0-1 Croatie (13/06/22) Australie 0-0 Pérou (13/06/22) Autriche 1-1 France (10/06/22) Emirats Arabes Unis 1-2 Australie (07/06/22) Croatie 1-1 France (06/06/22) Australie 2-1 Jordanie (01/06/22)

Tête-à-têtes entre les deux équipes

16/06/2018 France 2-1 Australie 11/10/2013 France 6-0 Australie 11/11/2001 Australie 1-1 France 01/06/2001 Australie 1-0 France

