France - Atlético Madrid : Diego Simeone s'incline devant Antoine Griezmann

Critiqué avant la Coupe du monde 2022, Antoine Griezmann a fait preuve de caractère ce qui a plu au plus haut point à Diego Simeone.

Antoine Griezmann s'est joué de ses détracteurs. En manque de temps de jeu avec l'Atlético Madrid, moins influent en équipe de France que par le passé, le natif de Mâcon a essuyé de nombreuses critiques avant la Coupe du monde 2022, certains observateurs se demandant même si l'international français devait conserver sa place dans le onze de départ de Didier Deschamps.

"Griezmann a toujours voulu être à l'Atlético"

Pourtant, Antoine Griezmann a donné la meilleure et la seule réponse possible : être performant sur le terrain. L'international français a joué un rôle prépondérant en tant que meneur de jeu au Qatar pour propulser les hommes de Didier Deschamps vers une deuxième finale consécutive de Coupe du monde. Il a servi Kylian Mbappé et Olivier Giroud en attaque tout au long du tournoi, enregistrant trois passes décisives, dont un superbe centre pour le but victorieux de ce dernier contre l'Angleterre en quart de finale.

Antoine Griezmann a été critiqué pour ses performances avec l'Atletico Madrid dans la première moitié de la saison, car il a été suggéré qu'il n'était pas suffisamment décisif et devait encore faire plus sur le terrain, mais Diego Simeone n'a jamais remis en question sa contribution et pense qu'il a fait taire les sceptiques avec ses performances au Qatar.

"Un joueur extraordinaire, même si beaucoup pensaient le contraire"

"Il faut revenir en arrière et se souvenir, sept jours avant la Coupe du monde, de la façon dont il a joué lors du premier match de la Copa del Rey que nous avons disputé. Il l'a fait avec le même dévouement, le même engagement", a déclaré le patron de l'Atletico aux journalistes. "Antoine a toujours voulu être ici. Il a retrouvé l'affection des supporters ; [sur] le terrain [il] parle, et c'est une bonne image pour ses coéquipiers, voulant qu'ils atteignent un niveau important. C'est un joueur extraordinaire malgré le fait que beaucoup, beaucoup, pensaient le contraire."

Antoine Griezmann a inscrit six buts et délivré huit passes décisives en 23 apparitions avec l'Atlético Madrid cette saison, bien qu'il ait été contraint d'accepter un rôle de remplaçant en raison de sa situation contractuelle. Une fois que son transfert permanent a été scellé entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, le Français a retrouvé plus de temps de jeu et a recommencé à devenir titulaire.

Trois de ces passes décisives ont été délivrées lors des deux derniers matches de l'Atlético Madrid, notamment lors de sa victoire 2-0 contre Oviedo en Copa del Rey mercredi. L'attaquant français espère donner le meilleur de lui-même lorsqu'il affrontera son ancien employeur, le FC Barcelone, dans un match crucial de Liga, dimanche au Wanda Metropolitano.