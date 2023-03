France 98 : Deschamps conteste la version de Dugarry

Le sélectionneur a livré sa version des faits concernant les rivalités entre anciens champions du monde 1998, répondant notamment à Dugarry.

Fâchés les anciens champion du monde français de 1998 ? Récemment, c'est Christophe Dugarry, proche de Zinédine Zidane, qui visait Didier Deschamps. Prolongé au poste de sélectionneur de l'équipe de France, une position dans laquelle s'imaginait ZZ, Didier Deschamps a répondu.

"La rivalité avec Zidane ? Ce n'est pas nous qui l'avons créée"

Au coeur d'un longtemps entretien accordé au Parisien, le récent finaliste de la Coupe du monde s'est exprimé sur l'entente au sein de France 98. "On ne touche pas à France 98 ! C’est un collectif qui a permis de rassembler tout un pays", s'est-il exclamé.

"Ne comptez pas sur moi pour en faire une machine à diviser. Certains participent aux rassemblements quand il y en a, d’autres non et ça ne doit regarder que nous. Certains sont amenés à s’exprimer dans les médias, d’autres sont en retrait. Mais je croise et j’échange avec la plupart des joueurs de cette génération. France 98 va bien."

L'ancien capitaine des Bleus a également été interrogé sur sa supposée rivalité avec Zidane, autre figure emblématique du premier sacre mondial tricolore.

"Entre l’intervention de Noël Le Graët (sur Zidane) et ma réaction, trois jours se sont écoulés. J’ai connu des silences plus longs. J’ai dit ce que j’avais à dire. Je pourrais répéter les mêmes mots", a assuré DD.

"Ce n’est pas moi ni lui qui l’avons créée. Je n’ai pas de problème avec ça. À partir de moment où le respect existe entre nous, c’est l’essentiel. (...) Depuis quelques années, j’ai cette capacité à rester imperméable au monde extérieur. Les débats, les éventuelles polémiques, prennent de la place, mais ils n’ont aucune prise sur moi."