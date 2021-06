Fraîchement retraité, Sami Khedira raconte

Passé par la Juventus et le Real, Sami Khedira a pris sa retraite après une dernière aventure au Hertha Berlin. Pour Marca, il revient sur son choix.

Passé par le Real Madrid et la Juventus Turin, Sami Khedira a été l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste durant la dernière décennie. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2014 avec l'Allemagne, le milieu de terrain a pris sa retraite il y a de cela seulement quelques semaines, après une saison au Hertha Berlin.



Retraité à l'âge de 34 ans, le natif de Stuttgart a accordé un long entretien à Marca. Dans celui-ci, il évoque sa tristesse d'avoir arrêté, ainsi que sa fierté d'avoir réalisé un tel parcours. "Ce n'est pas une décision du jour au lendemain, j'ai quitté ce que j'aime le plus et je dois l'assimiler petit à petit. Mon corps n'était plus prêt à continuer à jouer au plus haut niveau et à ce stade, il faut partir, c'est la meilleure chose à faire. Si je ne peux pas tout donner, il vaut mieux se retirer", explique Sami Khedira.

"Le Real a tout changé dans ma vie"

"C'est une chose à laquelle je pensais depuis longtemps, en parlant à ma famille… Pour l'instant, les sensations sont étranges. D'un côté, vous êtes triste parce que vous savez que vous ne jouerez plus, mais de l’autre, vous regardez ce que vous avez accompli et vous vous sentez très heureux et fier. J'ai eu une carrière fantastique", ajoute l'ancien du Real Madrid, qui ne s'imaginait pas aller aussi loin dans le monde professionnel. Selon lui, son passage au Real Madrid a littéralement tout changé.

"Je voulais être footballeur et mon rêve était de jouer un match en première division. J'ai joué pour l'équipe de ma ville natale et j'ai gagné la Bundesliga. Mais ensuite le Real Madrid est arrivé, imaginez.. Le Real a tout changé dans ma vie, je n'aurais jamais pu imaginer jouer pour un si grand club", raconte l'Allemand.

"J'ai côtoyé les meilleurs joueurs du monde, j'ai eu les meilleurs entraîneurs, nous avons gagné des choses incroyables… C'était une autre dimension", se félicite Sami Khedira, vainqueur de la Ligue des Champions en 2014 avec le Real Madrid, aux côtés de phénomènes tels que Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou Karim Benzema.