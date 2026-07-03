Josimar Dias, alias « Fozinha », gardien de but de la sélection cap-verdienne, a confié une anecdote historique liée à son prénom, alors que son pays se prépare à défier l’Argentine en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Le gardien chevronné a expliqué à ESPN que son père souhaitait initialement l’appeler Jorge Valdano, en hommage à l’attaquant argentin sacré champion du monde 1986, mais que des contraintes administratives ont finalement orienté le choix vers « Josimar », en référence à l’ancienne star brésilienne.

Fozinha raconte : « Je suis né en 1986 pendant la Coupe du monde, et mon père voulait m’enregistrer sous le nom de Valdano, qui brillait alors au Real Madrid et en sélection argentine. »

« Comme mon père effectuait alors son service militaire, les autorités ont refusé d’homologuer ce prénom, ce qui l’a conduit à opter pour Josimar, en raison de l’admiration profonde que notre famille portait au football brésilien et à ses joueurs de l’époque », ajoute-t-il.

À la veille d’affronter l’Argentine, Fozinha a évoqué Lionel Messi, qu’il considérera comme son adversaire direct sur la pelouse, le décrivant comme un joueur unique en son genre.

« Si je devais choisir un modèle parmi les joueurs de champ, ce serait sans aucun doute Messi ; c’est un joueur d’un autre monde et un cas unique dans l’histoire du football », assure-t-il.

Interrogé sur la comparaison constante entre Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo, notamment au vu des liens culturels qui unissent les Cap-Verdiens au Portugal, il a répondu sur le ton de la plaisanterie : « Je sais que les Portugais risquent de s’offusquer de mon opinion, mais même si Ronaldo est une véritable machine à marquer et l’incarnation même de la discipline, du travail et du sacrifice, Messi reste unique et ne ressemble à personne. »

Pour conclure, Fozinha a rendu hommage aux gardiens qui ont marqué sa carrière : il cite notamment le Paraguayen José Luis Chilavert et le Brésilien Rogério Ceni pour leur maîtrise des coups francs, ainsi que son admiration pour le Belge Michel Preud’homme, ainsi que du Néerlandais Edwin van der Sar pour la qualité de son jeu au sol.