Fortuna Sittard a décroché samedi sa première victoire de la saison en Eredivisie. Grâce à des buts rapides de Philip Brittijn et Lequincio Zeefuik, et surtout à plusieurs arrêts exceptionnels de Mattijs Branderhorst, le SC Cambuur a été battu 3-1. Les Leeuwarders ont montré un meilleur visage que la semaine dernière contre l’Excelsior (0-4), mais attendent donc toujours leur premier point. Grâce à ce succès et au 2-2 décroché la semaine dernière sur la pelouse du PSV, Fortuna a parfaitement lancé sa saison.

Fortuna a immédiatement pris l’initiative et a rapidement été récompensé. Une frappe puissante d’Ole Romeny a été joliment repoussée par le gardien de Cambuur Thijs Jansen, qui a tout de même dû concéder un corner. Sur celui-ci, l’équipe de l’entraîneur Danny Buijs a fini par frapper. Mohammed Ihattaren a déposé le ballon sur la tête de Brittijn, qui a parfaitement placé sa tête : 1-0.

Cambuur n’a pas réussi grand-chose et est en plus tombé directement dans le piège limbourgeois sur l’une de ses premières attaques. Jasper Dahlhaus a délivré un ballon profond tendu pour Zeefuik qui, après son contrôle, aurait pu choisir de servir Romeny. L’attaquant a joué sa carte personnelle, n’a pas été gêné par Lucas Jetten et Ismael Baouf et a frappé dans la lucarne opposée : 2-0.

Contre le cours du jeu, Cambuur est complètement revenu dans le match à la 21e minute. Rafik El Arguioui a joué un une-deux avec Nicky Souren et a récupéré le ballon dans sa course. L’ailier a ensuite éliminé Siebe Wylin, Justin Hubner puis Dahlhaus, avant de conclure sa magnifique action en trompant Branderhorst à bout portant : 2-1.

Après la réduction du score, Fortuna a oublié de jouer, ce qui a donné de plus en plus d’espoir à Cambuur. Branderhorst a ainsi dû sortir un arrêt splendide de son répertoire pour détourner de sa lucarne la tête de l’attaquant Sami Bouhoudane. Peu après, Jetten s’est lui aussi montré dangereux, mais sa tentative a été contrée in extremis.

Au retour des vestiaires, Cambuur a poursuivi sur sa lancée, a joué vers l’avant et s’est créé des occasions. Souren a ainsi pu tenter sa chance après un excellent travail préparatoire d’Ilyes Hamache, mais Branderhorst s’est une nouvelle fois montré vigilant. Cette fois, il a repoussé le ballon des poings. Le gardien a encore sauvé les siens quelques instants plus tard, avec un réflexe félin sur une tentative de Baouf à très bout portant.

Cambuur a joué de plus en plus offensivement et a été poussé vers l’avant par l’entraîneur Johan Plat et son staff technique, dont fait également partie la légende du club et actuel adjoint Henk de Jong. Dans le temps additionnel, Branderhorst a précisément échappé à un penalty, alors qu’il était en retard et a touché Nicolas Binder. L’homme du match s’en est toutefois sorti.

Mieux encore : très profondément dans le temps additionnel, Fortuna a porté son avance à deux buts. Le capitaine Mica Pinto a adressé un centre tendu au remplaçant 'T Zand, qui a surgi dans la surface au bon moment et a en plus parfaitement conclu de l’intérieur du pied. Fortuna a ainsi pu enfin pousser un soupir de soulagement après une fin de match étouffante : 3-1.



