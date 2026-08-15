Fortuna Sittard échappe à une perte de points contre le SC Cambuur après une fin de match haletante

Fortuna Sittard a décroché samedi sa première victoire de la saison en Eredivisie. Grâce à des buts précoces de Philip Brittijn et Lequincio Zeefuik, et surtout à plusieurs arrêts exceptionnels de Mattijs Branderhorst, le SC Cambuur a été battu 3-1. Les Leeuwarders ont montré un meilleur visage que la semaine dernière contre l’Excelsior (0-4), mais attendent donc toujours leur premier point. Avec cette victoire et le 2-2 à Eindhoven contre le PSV la semaine dernière, Fortuna a réalisé un excellent début de saison.

Fortuna a pris l’initiative d’entrée et a vite été récompensé. Une frappe puissante d’Ole Romeny a été bien repoussée par le gardien de Cambuur, Thijs Jansen, qui a tout de même dû concéder un corner. Sur celui-ci, l’équipe de l’entraîneur Danny Buijs a finalement frappé. Mohammed Ihattaren a déposé le ballon sur la tête de Brittijn, qui a placé une tête imparable : 1-0.

Cambuur n’a pas montré grand-chose et s’est en plus fait piéger d’entrée sur l’une de ses premières offensives. Jasper Dahlhaus a délivré un ballon en profondeur tendu vers Zeefuik qui, après son contrôle, aurait pu choisir de servir Romeny. L’attaquant a préféré tenter sa chance, n’a pas été gêné par Lucas Jetten ni Ismael Baouf et a trouvé la lucarne opposée d’une frappe puissante : 2-0.

Contre le cours du jeu, Cambuur est totalement revenu dans le match à la 21e minute. Rafik El Arguioui a combiné en une-deux avec Nicky Souren et a récupéré le ballon dans sa course. L’ailier a ensuite éliminé Siebe Wylin, Justin Hubner puis Dahlhaus, avant de conclure sa magnifique action en trompant Branderhorst à bout portant : 2-1.

Fortuna a oublié de jouer après la réduction du score, ce qui a redonné de plus en plus d’espoir à Cambuur. Branderhorst a ainsi dû sortir un arrêt splendide de sa panoplie pour détourner de sa lucarne la tête de l’attaquant Sami Bouhoudane. Peu après, Jetten s’est lui aussi montré dangereux, mais sa tentative a été contrée de justesse.

Au retour des vestiaires, Cambuur a poursuivi sur sa lancée, a joué vers l’avant et s’est créé des occasions. Souren a ainsi pu armer sa frappe après un excellent travail préparatoire d’Ilyes Hamache, mais Branderhorst a encore répondu présent. Cette fois, il a repoussé le danger des deux poings. Le gardien a ensuite encore sauvé les siens avec un réflexe félin sur une tentative de Baouf à bout portant.

Cambuur a joué de plus en plus offensif et a été poussé vers l’avant par l’entraîneur Johan Plat et son staff technique, dont fait aussi partie la légende du club et actuel adjoint Henk de Jong. Dans le temps additionnel, Branderhorst a justement échappé à un penalty, alors qu’il était en retard et a touché Nicolas Binder. L’homme du match s’en est toutefois sorti.

Et ce n’est pas tout : dans les derniers instants du temps additionnel, Fortuna a porté son avance à deux buts. Le capitaine Ivo Pinto a adressé un centre tendu à l’intention du remplaçant 'T Zand, qui a surgi au bon moment dans la surface et a conclu avec beaucoup de justesse de l’intérieur du pied. Fortuna a ainsi pu finalement pousser un soupir de soulagement après une fin de match irrespirable : 3-1.



