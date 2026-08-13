L'opération visant à recruter Rodri, la star de Manchester City, avance à pas sûrs du côté du Barça, mais elle n'est pas encore bouclée. Le club anglais a en effet rejeté la deuxième offre présentée par le Barça, d'un montant de 60 millions d'euros assortis de primes supplémentaires portant le total à 70 millions d'euros, en s'accrochant à la somme de 80 millions d'euros pour accepter le départ du milieu de terrain, alors même qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat.

Le club anglais adopte une position ferme dans les négociations après l'accord trouvé entre le joueur et le Barça, insistant pour atteindre la barre des 80 millions d'euros, quand bien même cela dépendrait d'objectifs de performance difficiles à réaliser.

Selon le journal The Times, Manchester City a besoin d'améliorer sa situation financière conformément aux règles du fair-play financier afin de recruter Enzo Fernández, le joueur de Chelsea. C'est pourquoi le club cherche à conclure une transaction d'une valeur élevée pour équilibrer ses comptes.

De son côté, le Barça a relevé son offre de manière notable, atteignant le maximum qu'il était prêt à payer pour boucler cette opération. Bien que l'offre comprenne un montant de base de 60 millions d'euros et 10 millions d'euros de primes, elle n'est pas parvenue à convaincre Manchester City, qui l'a rejetée tard dans la soirée d'hier mercredi, même si les négociations sont toujours en cours et ne sont pas encore terminées.

D'après le journal catalan Sport, le Barça travaille actuellement à la préparation d'une offre finale qui ne dépassera pas ce montant. Le club catalan bénéficie du soutien du joueur, qui a de son côté demandé à Manchester City de faciliter son départ, en raison de sa volonté de quitter la Premier League. La pression exercée par le joueur constituera un facteur décisif dans ce dossier.

Des sources proches des négociations indiquent au journal que l'offre finale pourrait grimper jusqu'à un montant fixe de 65 millions d'euros, auquel s'ajouteraient 10 millions d'euros de variables. Ce montant supplémentaire se répartit en 5 millions d'euros dont les conditions sont faciles à remplir, et 5 autres millions liés à des conditions plus difficiles à atteindre. Ce chiffre pourrait suffire à pousser Manchester City à donner son accord.

Cette proposition doit être présentée dans les heures à venir afin de parvenir à un accord de principe qui épargnerait au joueur la peine de se rendre à Manchester. En effet, Rodri est censé rejoindre le club anglais demain vendredi, mais il préfère se diriger directement vers Barcelone, même si rien n'est encore tranché, la phase finale et la plus difficile des négociations restant à venir.

Manchester City a déjà accepté la réalité du départ de Rodri. Bien que le club anglais ait manifesté, au cours des discussions, qu'il ne s'opposait pas à conserver le joueur pour la durée restante de son contrat (un an), cette position relevait davantage de la tactique de négociation que du reflet de la réalité. Les mouvements du club sur le marché des transferts révèlent en effet sa véritable position, puisqu'il mène des négociations pour recruter deux milieux de terrain, Ayoub Bouaddi et Enzo Fernández, afin de compenser le départ de l'international espagnol.

Rodri est conscient de l'ampleur des efforts considérables déployés par le Barça pour le recruter, et c'est pourquoi il a fait preuve de souplesse concernant les conditions de son contrat, en renonçant à une partie des émoluments financiers qu'il percevait auparavant.

Cette décision découle de considérations à la fois sportives et personnelles, le milieu de terrain faisant tout son possible pour garantir la conclusion de l'opération. En face, le Barça estime que, même si les négociations se sont révélées plus difficiles que prévu, l'écart entre les deux parties s'est réduit au point de rendre un accord possible à tout moment.