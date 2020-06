Formation - Quatre ans après son arrivée, Hervé Guégan quitte le PSG pour le Qatar

Arrivé au en 2016, Hervé Guégan (56 ans) va quitter le club de la capitale. En poste cette saison avec les U16, après avoir entraîné les U19 et l'équipe réserve en National 2 (adjoint), le Breton a décidé de relever un nouveau challenge.

Confirmation des infos de OF concernant le départ d’Hervé Guégan. En poste avec les U16 du #PSG cette saison, il va rejoindre Al-Duhail ( ) et devenir l’adjoint du coach Walid Regragui. Le Breton était au club depuis 4 ans - Passé par la réserve et les U19. @goal