Folarin Balogun a choisi entre Messi et Ronaldo !

Folarin Balogun, qui est pris dans une guerre d'allégeance internationale, a cité Ronaldo et Kylian Mbappé comme ses modèles.

L'attaquant de 21 ans, sous contrat avec Arsenal mais prêté cette saison au club de Ligue 1 de Reims, est devenu l'une des valeurs sûres du football européen. Balogun est lié à un transfert de grande envergure cet été, mais il doit également décider s'il veut jouer pour l'Angleterre ou les États-Unis au niveau senior. Il nourrit l'ambition d'atteindre le sommet du football, avec quelques icônes du Brésil et de la France, vainqueurs de la Coupe du monde, qui inspirent le prometteur attaquant.

Balogun est cash

Interrogé sur ses héros, Balogun a déclaré au site officiel de la Ligue 1 : "J'ai regardé Ronaldo, le Brésilien, très souvent sur YouTube. Et puis, un exemple plus récent, Mbappé au PSG. J'ai regardé la Coupe du monde avec tout le monde il y a seulement quelques semaines. Et je veux dire que ce qu'il a fait, pour quelqu'un d'aussi jeune, est phénoménal. Il l'a déjà gagnée. J'ai regardé son jeu, son efficacité aussi, et j'essaie de le reproduire dans le mien.

Alors que des joueurs comme Ronaldo et Mbappé mettent en évidence ce qui peut être accompli au niveau international, en club, Balogun a eu la chance de travailler avec la légende d'Arsenal, Thierry Henry, et de lui demander son avis. Il a ajouté à propos des séances d'entraînement avec la superstar française : "Oui, bien sûr, je ne dirai jamais assez de bien de lui. Quand j'étais dans les équipes de jeunes d'Arsenal, il est venu un jour pour nous entraîner et il a organisé un exercice de finition. Je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans. Je n'avais encore jamais vu certaines des finitions qu'il réalisait. Je l'ai toujours admiré, et quand je suis arrivé à Arsenal, j'ai pu voir l'importance qu'il avait dans le club.