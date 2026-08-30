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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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Foggia, rendez-vous pour Inglese : c’est la grande priorité pour l’attaque

Foggia

Le Foggia s’intéresse à Roberto Inglese pour renforcer son secteur offensif. L’attaquant né en 1991, originaire de Lucera, actuellement libre, pourrait accepter la proposition du club de Foggia. Une rencontre est d’ailleurs prévue aujourd’hui entre le joueur lui-même, la direction technique de Foggia et les dirigeants du club de la via Gioberti.


À deux jours de la clôture du mercato estival, Roberto Inglese pourrait devenir un nouveau joueur de Foggia et se mettre à la disposition de l’entraîneur Gaetano Auteri. Au cours de sa carrière, Inglese totalise 409 apparitions entre la Serie A, la Serie B et la Serie C, avec plus de 100 buts inscrits.

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