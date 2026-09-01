Foggia frappe fort avec Ravasio en attaque

Encore quelques heures avant la fin du mercato estival et Foggia a atteint deux des objectifs que la délégation de Foggia présente à Milan avait en tête de finaliser : les arrivées de Mario Ravasio, avant-centre né en 1998, en provenance d’Arezzo en prêt avec option d’achat, et du milieu de terrain Federico Zuccon, 23 ans, à titre définitif en provenance de l’Atalanta U23, sont bouclées.





Deux profils de qualité pour cette division, qui renforcent encore le groupe à la disposition de Gaetano Auteri. Ravasio a toujours été l’objectif prioritaire de Foggia pour le secteur offensif expressément réclamé par le technicien sicilien, qui l’avait inscrit sur sa liste de préférences. Zuccon représente un élément d’équilibre au milieu, capable d’évoluer aussi bien comme relayeur que comme milieu défensif. Chapitre Noè Clergè. Le Français, 22 ans, ailier offensif, deuxième attaquant, pourrait être intégré dans l’effectif des vingt-trois qui complétera le groupe.