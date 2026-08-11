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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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Foggia, deux « gros noms » dans le viseur pour l’attaque

Foggia

En Serie C, groupe C, Foggia bouge, après avoir officialisé l’arrivée de Parisy, défenseur né en 2004 qui reste sur une expérience au Reims Sainte-Anne. Le joueur faisait partie de ceux qui avaient effectué une période d’essai durant le stage de San Gregorio Magno. Le club de Foggia a également trouvé un accord avec Andrea Gallo, qui sera lié à Foggia jusqu’au 30 juin 2027.


Sur le front offensif, en revanche, Foggia continue de travailler sur plusieurs profils. Parmi les noms suivis figurent Jacopo Manconi de Benevento et Pierluca Luciani de Ravenna, pour lesquels il existe des éléments confirmant l’intérêt de Foggia.

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