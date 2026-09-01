Foggia boucle son mercato avec le coup Del Sole

Le Calcio Foggia 1920 a acquis à titre définitif l'ancien attaquant d'Ascoli, né en 1998, Ferdinando Del Sole, joueur napolitain connu sous le diminutif de Nand, qui a ainsi bouclé son expérience en noir et blanc avec 11 apparitions entre le championnat, les play-offs et la Coupe d'Italie, pour un but et une passe décisive, tous deux lors du match gagné 2-0 contre Ternana lors de la deuxième journée. « Le club bianconero remercie Nando pour l'engagement déployé durant son passage au Picchio et lui souhaite les plus grands succès. »









Il a porté les maillots de Pineto, Latina, Potenza, Giugliano, Ancône, Juve Stabia, Pescara (où il a été formé) et Juventus Next Gen. Il compte 25 buts dans les championnats professionnels.

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