Foden aussi fort que Messi ? La stat effarante

Phil Foden a rejoint Erling Haaland et Lionel Messi pour franchir une étape spéciale après son doublé pour Manchester City contre Brighton.

City a poursuivi sa course au titre en Premier League en écrasant Brighton à l'Amex jeudi soir. Un coup de tête de Kevin De Bruyne, un doublé de Foden et un but de Julian Alvarez ont permis à City de remporter les trois points lors d'une journée mémorable pour le club et l'international anglais en particulier. En effet, il a inscrit son 50e but en Premier League et est devenu le troisième joueur à marquer 50 buts en première division sous la direction de Pep Guardiola à l'âge de 23 ans ou moins. Un certain Messi et Haaland font également partie de ce club exclusif. Il a ensuite ajouté un 51e but à son palmarès en inscrivant son deuxième but.

La victoire de City lui permet de revenir à un point du leader de la Premier League, Arsenal, et l'équipe de Guardiola a également un match en retard sur les hommes de Mikel Arteta. Après avoir été éliminé de la Ligue des champions la semaine dernière, City a rebondi avec éclat.