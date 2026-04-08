فليك يُجري تغييرين على قائمة برشلونة أمام أتلتيكو

Hans Flick, l’entraîneur de Barcelone, a apporté deux changements à la liste de l’équipe pour affronter l’Atlético de Madrid ce mercredi soir, en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, par rapport à la liste qui avait affronté le même adversaire en Liga.

Barcelone aborde la rencontre contre l’Atlético au « Spotify Camp Nou » avec un moral au beau fixe, après avoir battu l’équipe madrilène sur sa pelouse 2-1 samedi dernier en championnat.

La liste a vu la présence de Diego Kochen à la place d’Iñaki Peña en tant que troisième gardien, en plus de la convocation du défenseur Álvaro Cortés, selon le journal « Mundo Deportivo ».

En revanche, seront absents de l’équipe : Frenkie de Jong, Raphinha, Bernal et Christensen, des absences déjà connues.

Malgré ces absences, Flick dispose de bonnes options, surtout après le retour de Jules Koundé et d’Alejandro Balde lors du dernier match.

Le Français semble assuré de sa place sur le côté droit, tandis que Cancelo et Balde se disputent le couloir gauche.

Le Portugais reste sur une prestation remarquable face à l’Atlético en championnat, alors que Balde bénéficie de manière continue de la confiance du technicien allemand.

Ronald Araújo est également revenu à 100 %, malgré sa sortie lors du match précédent en raison d’une fatigue musculaire, mais son retour dans le onze de départ semble difficile au vu de la forme de Koundé et de la stabilité de la charnière centrale composée de Cubarsí et Gerard Martín.

Au milieu de terrain, le duel s’annonce le plus âpre : Flick pourrait s’appuyer sur Eric García aux côtés de Pedri et Fermín pour faire face au solide double pivot de l’Atlético, emmené par Koke, et plus particulièrement Marcos Llorente, absent du match de Liga en raison d’une suspension.

En attaque, Robert Lewandowski devrait mener la ligne offensive lors des grandes soirées, avec le soutien de Lamine Yamal et de Rashford, qui a compensé l’absence de Raphinha au Metropolitano et a réussi à marquer un but.

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La délégation de l’équipe catalane est arrivée à l’hôtel « Torre Melina Gran Meliá » peu après 13 heures, en provenance du centre d’entraînement, en préparation du match face à l’Atlético de Madrid.

L’équipe devrait quitter pour le stade « Spotify Camp Nou » environ deux heures avant le coup d’envoi de la rencontre ce soir.

Il est à noter que le Barça devra affronter l’Atlético pour la troisième fois ce mois-ci, mardi prochain, au stade « Metropolitano », lors du match retour des quarts de finale de la compétition continentale.