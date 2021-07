Florian Thauvin : "Les supporters des Tigres sont différents de ceux de l'OM"

Arrivé depuis plusieurs semaines au Mexique, Florian Thauvin a livré ses premières impressions sur son nouvel environnement.

Le 7 mai dernier, Florian Thauvin signait aux Tigres de Monterrey. En attendant la reprise du championnat (le 23 juillet), il va d'abord jouer les JO avec les France. Et avant de s'envoler pour Tokyo, il a accordé une interview au site officiel de la Liga MX et il s'est confié sur de nombreux sujets.

Sur l'accueil des supporters à l'aéroport : « Ils m'ont fait un accueil et une bienvenue incroyable. Je n'avais jamais vu ça dans ma vie. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Je me suis senti tout de suite dans la famille et vraiment je les remercie pour ça parce qu'ils m'ont fait énormément plaisir et je vais faire le maximum pour les rendre heureux. »

Que savait-il des Tigres avant d'y signer ? : « J'ai découvert le club avec Gignac, j'ai vu beaucoup de vidéos et un reportage sur lui. J'ai adoré le maillot, le stade et les supporters. Il y a beaucoup de passion ici et je voyais que Gignac était très heureux et pour moi être heureux dans la vie c'est le plus important. »

Comment a-t-il pris sa décision de rejoindre les Tigres : « On a discuté par téléphone et il m'a expliqué comment ça se passait ici au club, comment était la vie et la mentalité des gens et c'est ce que je recherchais pour ma vie et ma famille et donc ça a été rapide de prendre ma décision. »

Sur les supporters : « C'est différent. A Marseille c'est des groupes de supporters, ici il y a deux groupes de supporters mais c'est un peu plus tout le stade qui chante ensemble. Mais c'est deux grands clubs avec une communauté de supporters incroyables. »

Sur l'effectif des Tigres : « On a une équipe avec de très bons joueurs, avec beaucoup de qualité. Honnêtement, notre équipe pourrait jouer dans le championnat de France et serait bien classée sans problème donc il y a beaucoup de qualité dans notre équipe. »

Sur le Clasico Regio contre les Rayados : « Ça va être un match bouillant je pense, ça va être très chaud, j'ai hâte de découvrir ce que va être le Clasico, je suis très pressé de voir ça. OM-PSG en France c'est le match le plus regardé. C'est le match le plus chaud mais c'est différent car Marseille est une ville et Paris en est une autre, là le Clasico Regio c'est dans la même ville donc je pense que ça doit être incroyable. »

Sur le niveau de la Liga MX : « Dario Benedetto m'a dit que du bien du Mexique. Lui il jouait à l'América. Il m'a dit qu'il y avait de grandes équipes au Mexique que c'était un beau championnat, un championnat différent de la France mais pour le moment j'ai besoin de voir pour apprendre. »

Sur son adaptation : « Je dois m'adapter à la culture mexicaine. Mon bizutage ? C'était un moment de cohésion du groupe t ça m'a fait plaisir d'apprendre les chansons mexicaines. J'aime beaucoup la musique mexicaine, c'est important pour moi d'apprendre la culture mexicaine c'est pour ça que je m'y intéresse. »

Sur son titre de champion du monde : « La journée était longue parce qu'on réfléchit beaucoup, on attend le match et on sait que c'est une journée qui peut changer notre vie. Moi ça a changé ma vie. J'ai eu la chance d'être champion du monde. Mais c'est vrai que c'est une opportunité et une aventure exceptionnelle que je souhaite à beaucoup de gens. »

Sur sa participation aux JO 2021 : « C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est un rêve de participer aux Jeux Olympiques. A la fin d'une carrière les seuls qui restent ce sont les souvenirs et les trophées gagnés et j'espère qu'on va pouvoir ramener une médaille des Jeux Olympiques. »