Florenzi impressionné par Neymar

Alessandro Florenzi, le défenseur du PSG, a confié être sous le charme de son coéquipier Neymar.

Même s’il a déjà pu côtoyer quelques grandes stars du ballon rond dans ses anciens clubs, telle que Francesco Totti, Alessandro Florenzi mesure désormais un peu plus ce que c’est de faire partie d'un vestiaire rempli de joueurs de grande classe. Avec le PSG, son nouveau club, il est bien servi dans ce domaine.

L’international azzurro se réjouit de pouvoir évoluer avec autant de grands champions, mais il y en a un qui l’impressionne plus que les autres. Il s’agit de Neymar. Au micro de RMC, l’ex-Giallorosso a indiqué que le génie auriverde est un véritable modèle à suivre, car il ne se contente pas de briller lors des matches, mais le fait aussi à l’entrainement chaque jour.

« Neymar est un leader »

« Beaucoup de joueurs m’ont impressionné depuis mon arrivée. Mais celui qui m’a impressionné le plus c’est Neymar. Quand vous voyez un joueur en match, vous ne le voyez qu’une fois. Mais quand vous le voyez à l’entraînement, son engagement, comment il travaille au quotidien, comment il veut aider les autres, c’est un leader. Il faut suivre son exemple. Mais ça vaut pour tant de nombreux autres joueurs à Paris », a déclaré l’arrière droit italien.

A Paris, Florenzi évolue dans un cadre très attractif, et concourt pour les plus grands trophées. De fait, il ne voit pas d’un mauvais œil le fait de rester dans cette équipe de manière permanente. « En ce moment, sincèrement je n’y pense pas, a confié le joueur de la Roma (où il est sous contrat jusqu’en 2023). Actuellement, mon équipe, c’est le PSG. Je me sens bien ici. Mais je respecte mon passé, ce que j’ai fait avant. En ce moment, je dois me donner à 100% au PSG, au moins jusqu’à la fin de la saison. Ensuite, on verra », a-t-il déclaré.