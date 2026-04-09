Florentino Pérez serait intéressé par le « bourreau du Real Madrid »

Dans un contexte de concurrence acharnée pour s'attacher les services des meilleurs talents européens, le nom de Michael Olise, la star du Bayern Munich, s'impose comme l'un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival.

Le jeune ailier français, considéré comme l’une des vedettes du Bayern Munich cette saison, est devenu une cible de choix pour les cadors du Vieux Continent.

Selon la presse, la direction du Real Madrid s’apprête à intensifier ses efforts pour recruter Oliase lors du prochain mercato estival.

Cet intérêt fait suite à sa performance éclatante lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, où il a largement contribué à la victoire 2-1 du Bayern Munich au stade Santiago Bernabéu en offrant le deuxième but à Harry Kane.

Selon le journaliste allemand Christian Falk, le président madrilène Florentino Pérez, grand admirateur de l’international tricolore, serait prêt à déployer tous les moyens nécessaires pour l’attirer au Bernabéu dès cet été.

Selon le journaliste allemand, le club madrilène préparerait une offre comprise entre 160 et 165 millions d’euros, même si convaincre le Bayern de lâcher son joueur s’annonce complexe.

De son côté, le Bayern Munich reste inflexible : d’après Falk, le club allemand refuse de vendre son ailier, même pour 200 millions d’euros, et privilégie une prolongation de contrat.

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Et ce, malgré les rumeurs qui associent le club anglais de Liverpool à une offre colossale dépassant les 170 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur.

Âgé de 24 ans, Olisé est l’un des joueurs les plus influents du Bayern Munich sous la direction de l’entraîneur Vincent Kompany.

Il a marqué 16 buts et délivré 24 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, une progression fulgurante qui en fait une cible logique pour des clubs de l’envergure du Real Madrid et de Liverpool.