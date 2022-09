Florentino Perez lâche ses vérités sur Mbappé

Le Real Madrid se prépare pour son assemblée générale annuelle ce dimanche et le président Florentino Perez a rencontré les membres du club.

Après la réunion, Marca était sur place pour interviewer certains des socios qui sortaient de la réunion. Tous les fans montrés, d'une démographie certes très limitée, semblaient ravis de ce qu'ils entendaient de la part du président vétéran.

Ils ont également été en mesure de vérifier certains des sujets qui seraient abordés au cours de l'AGA. Le sujet principal était la décision de Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, sur laquelle Perez a répondu aux questions. Sa position était que la décision du joueur était prise et que cela n'avait pas grand-chose à voir avec le club.

La situation financière a également été évoquée et la plupart des personnes interrogées ont semblé satisfaites des chiffres présentés. La construction du Santiago Bernabeu rénové est en cours et Perez a prévu qu'il serait achevé à l'été 2023, soit un retard d'un an sur les plans initiaux.

Lors de l'assemblée de dimanche, Perez abordera également la question de la Superleague. Los Blancos restent engagés dans le projet, avec décision de justice attendue cet hiver, qui déterminera dans quelle mesure l'UEFA peut sanctionner le Real Madrid.

Perez demandera ensuite aux membres d'approuver leurs budgets pour la saison en cours.