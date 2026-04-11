Flick vise à égaler l’exploit historique de Mourinho

Le stade Spotify Camp Nou accueillera ce samedi soir le match très attendu entre le FC Barcelone et son rival catalan, l'Espanyol, à l'occasion de la 31^e journée du championnat d'Espagne 2025-2026.

Le leader de la Liga, Barcelone (76 points), accueille un Espanyol (38 points) déterminé à créer l’exploit dans un derby catalan toujours riche en intensité et en équité.

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Selon Mundo Deportivo, le groupe de Hansi Flick caresse toujours l’espoir d’un exploit historique : soulever le trophée avec 100 points au compteur.

À huit journées de la fin, les Blaugrana comptent 76 points et doivent donc remporter tous leurs matchs pour atteindre ce total symbolique, seulement réalisé à deux reprises dans l’histoire de la compétition.

La plus célèbre de ces deux occasions remonte à la saison 2012-2013, lorsque le FC Barcelone, sous la houlette de Tito Vilanova, a franchi la barre des 100 points, au cours d’une saison historique où l’équipe a terminé avec 32 victoires, 4 nuls et 2 défaites, marquant 115 buts. La star incontestée de l’époque, Lionel Messi, avait inscrit 46 buts, et l’équipe avait marqué dans chacune de ses rencontres, une performance qui n’avait plus été réalisée depuis 1944, lorsque Valence l’avait également accomplie.

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En revanche, le Real Madrid avait été le premier à franchir la barre des 100 points lors de la saison 2011-2012 sous la houlette de l’entraîneur portugais José Mourinho, après avoir remporté le titre avec 100 points, enregistrant 32 victoires, 4 nuls et 2 défaites, et en inscrivant un record de 121 buts, grâce notamment aux performances exceptionnelles de la star Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’équipe.

Sous la conduite de Flick, le FC Barcelone doit remporter ses huit dernières rencontres pour égaler ou surpasser cet exploit historique. Un calendrier dense et des oppositions de haut niveau promettent un sprint final exigeant.

Les Blaugranas disputeront quatre rencontres à domicile face à l’Espanyol, Celta Vigo, le Real Madrid et le Real Betis, ainsi que quatre déplacements chez Getafe, Osasuna, Alavés et Valence, avant de conclure la saison le 24 mai.

Le parcours est long et ardu, mais l’objectif est clair : inscrire un nouveau chapitre de l’histoire de la Liga et rééditer un exploit rare, réalisé une seule fois au Camp Nou.

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